快訊

史上最大毒溫室市值逾10億！警蒐證險遭蛇吻 嫌犯勤做筆記：男生都不行

LINE免費貼圖8款！「鯊魚先生」自訂訊息爽用半年 這款「小孩愛吃」哏圖多

劉家昌病逝 兒子章立衡決裂後首發聲「震驚也疑惑」

聽新聞
0:00 / 0:00

尷尬了...蘭嶼代理鄉長發布未滿24小時急換人 原因是有四等親

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣蘭嶼鄉長謝胡源日前於不幸辭世，縣府為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，依地方制度法，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長一職，訂於今天宣誓就職，未料，縣府緊急換人。圖／台東縣政府提供
台東縣蘭嶼鄉長謝胡源日前於不幸辭世，縣府為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，依地方制度法，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長一職，訂於今天宣誓就職，未料，縣府緊急換人。圖／台東縣政府提供

台東縣蘭嶼鄉長謝胡源日前於不幸辭世，縣府為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，依地方制度法，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長一職，訂於今天宣誓就職，未料，民眾通報江與謝為四等親屬關係，依法不符，縣府獲悉緊急更換，由原民處科長呂朝陽代理鄉長一職。

縣府表示，先前因考量江多利前議員在地方事務的經驗，曾研擬指派其代理蘭嶼鄉長一職，經查江前議員與已故鄉長謝胡源為四親等內血親，依據地方制度法第82條相關規定，不得代理，故重新遴選合適人選，決定指派具原民處族土地管理科長呂朝陽代理。

蘭嶼鄉長謝胡源於11月30日因故辭世，縣府依地方制度法規定，經縣長饒慶鈴邀集縣府相關人員研商後，決定指派前議員江多利代理鄉長一職，並於昨天在民政處長林宏義陪同下前往蘭嶼，並合影留念，預訂今天宣誓就職。

未料，縣府發布新聞訊息不到24小時，今上午再度發一則蘭嶼代理鄉長替換新聞稿，不僅蘭嶼鄉民措愕，今天議會預算審查，議員也議論紛紛，認為縣府在人事審核太過草率，鬧出不該犯的笑話。

「太扯了啦！」陳姓鄉民說，昨天才恭喜江鄉長，今天發現鄉長又換人，太尷尬了。另林姓鄉民表示，好在花籃還沒送，親友原本要到家裡祝賀，都臨時取消。

蘭嶼 議員 鄉長

延伸閱讀

受限4親等內血親 東縣府取消江多利代理蘭嶼鄉長

蘭嶼鄉長謝胡源逝世 縣府指派江多利接任代理鄉長

帛琉訪團台東交流 促進南島文化及人才交流

饒慶鈴挺台北101董事長賈永婕 盼給點時間做做看

相關新聞

花蓮不「孵蛋」持續優化場館 斥資2億改善棒球場體育館

世界棒球12強賽後各地「孵蛋」聲浪不斷，花蓮縣府考量維護不易，雖沒有爭取大巨蛋的計畫，但持續投入資源改善現有場館。縣府表...

尷尬了...蘭嶼代理鄉長發布未滿24小時急換人 原因是有四等親

台東縣蘭嶼鄉長謝胡源日前於不幸辭世，縣府為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，依地方制度法，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長一職，訂於今...

影／台東關山鎮農會米國學校水稻田換新貌 「神喵」最佳觀賞期曝

每年吸引大批遊客朝聖打卡的台東關山鎮農會米國學校，今年再度邀請知名藝術家王韻筑推出最新力作「神喵報稻」稻作彩繪畫布，將貓...

花東旅遊補助將結案 地方籲加碼

交通部觀光署推振興震後花東觀光旅遊補助方案，期限至12月20日，署長周永暉昨表示，執行率已經超過8成、最新住房率也有4成...

基北2088A尖峰客滿 試辦直上國道

基北快捷公車2088A路線相當熱門，尖峰時段常客滿，卻還要繞行市區。立委林沛祥昨與大都會客運公司、基隆市政府等單位安排會...

花蓮旅宿盼振興補助延長加碼 縣府支持業者想法

403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，自由行補助共8.15億元，期限至12月20日，據悉立...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。