尷尬了...蘭嶼代理鄉長發布未滿24小時急換人 原因是有四等親

台東縣蘭嶼鄉長謝胡源日前於不幸辭世，縣府為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，依地方制度法，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長一職，訂於今天宣誓就職，未料，民眾通報江與謝為四等親屬關係，依法不符，縣府獲悉緊急更換，由原民處科長呂朝陽代理鄉長一職。

縣府表示，先前因考量江多利前議員在地方事務的經驗，曾研擬指派其代理蘭嶼鄉長一職，經查江前議員與已故鄉長謝胡源為四親等內血親，依據地方制度法第82條相關規定，不得代理，故重新遴選合適人選，決定指派具原民處族土地管理科長呂朝陽代理。

蘭嶼鄉長謝胡源於11月30日因故辭世，縣府依地方制度法規定，經縣長饒慶鈴邀集縣府相關人員研商後，決定指派前議員江多利代理鄉長一職，並於昨天在民政處長林宏義陪同下前往蘭嶼，並合影留念，預訂今天宣誓就職。

未料，縣府發布新聞訊息不到24小時，今上午再度發一則蘭嶼代理鄉長替換新聞稿，不僅蘭嶼鄉民措愕，今天議會預算審查，議員也議論紛紛，認為縣府在人事審核太過草率，鬧出不該犯的笑話。

「太扯了啦！」陳姓鄉民說，昨天才恭喜江鄉長，今天發現鄉長又換人，太尷尬了。另林姓鄉民表示，好在花籃還沒送，親友原本要到家裡祝賀，都臨時取消。