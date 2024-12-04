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受限4親等內血親 東縣府取消江多利代理蘭嶼鄉長

中央社／ 台東縣4日電

蘭嶼鄉長謝胡源病逝，台東縣政府昨發布由前鄉長江多利代理；但昨晚東縣府發現江多利和謝胡源是4親等內血親，今早取消江多利代理鄉長，改由保留地管理科長呂朝陽代理。

台東縣長饒慶鈴昨天召見前蘭嶼鄉長、前縣議員江多利，隨後發布由江多利代理蘭嶼鄉長至補選出爐；但昨晚台東縣政府調查江多利和謝胡源是4親等內血親，今早緊急開會應變，並通知江多利取消代理。

台東縣政府發布新聞稿表示，台東縣蘭嶼鄉長謝胡源於11月28日不幸辭世，台東縣政府深表哀悼。為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，並依據「地方制度法」規定饒慶鈴邀集縣府相關人員研商後，決定指派台東縣政府原住民族行政處保留地管理科長呂朝陽代理蘭嶼鄉長一職，於今日辦理交接及宣誓就職。

台東縣政府表示，先前因考量江多利在地方事務的經驗，指派其代理蘭嶼鄉長一職，但因江多利與已故謝胡源為4親等內血親，依據「地方制度法」第82條相關規定，血親4等親以內之親屬不得代理，因此縣政府重新遴選合適人選，最後決定指派具原住民族土地政策專長的呂朝陽接任。

饒慶鈴表示，蘭嶼鄉是台東縣重要的觀光景點與原住民文化傳承地，目前正積極推動國土計畫政策與多項重要建設，為確保鄉政穩定發展，指派在原住民族事務及國土計畫領域擁有深厚專業的呂朝陽接任。

台東縣政府民政處表示，呂朝陽長期服務於縣政府原住民族行政處，專精於「國土計畫法」及原住民族土地政策，對於地方發展及土地規劃有深入見解。這次代理鄉長一職，適逢蘭嶼鄉推動國土計畫政策，呂朝陽的專業能力將為蘭嶼鄉政注入更多助力，並持續為鄉民福祉努力。

蘭嶼鄉長任期尚有2年多，台東縣政府將依「地方制度法」規定，預計於明年2月中旬辦理補選。

蘭嶼 鄉長

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