影／台東關山鎮農會米國學校水稻田換新貌 「神喵」最佳觀賞期曝

每年吸引大批遊客朝聖打卡的台東關山鎮農會米國學校，今年再度邀請知名藝術家王韻筑推出最新力作「神喵報稻」稻作彩繪畫布，將貓的形象融入稻田中與人、自然連結，預計元旦至農曆春節是最佳觀賞期。

關山鎮農會總幹事邱美玲表示，米國學校旁5分地水田呈現出的大地畫作從去年5種使用色彩到今年增加到6種，並由圖案的定點放樣，升級為全球衛星定位系統。民眾可以從15公尺觀景台，自高處輕鬆鳥瞰畫布。

縱谷地區二期稻作採收完畢後，關山鎮農會為提升農業觀光，在米國學校旁的5分水田地再利用，從過去栽種多品種花草形成花海，到去年開始利用彩色水稻設計圖案花布，成功吸引遊客目光，成為縱谷打卡景點。

繼去年「喜鵲相會、歡囍圓滿」畫布，今年再次邀請王韻筑操刀創作，主角則是換成了神喵，並為作品主題命為「神喵報稻」，目前已完成插秧且圖騰日益浮現，預計元旦至農曆春節是彩繪稻田的最佳觀賞期。