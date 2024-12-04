聽新聞
0:00 / 0:00
影／台東關山鎮農會米國學校水稻田換新貌 「神喵」最佳觀賞期曝
每年吸引大批遊客朝聖打卡的台東關山鎮農會米國學校，今年再度邀請知名藝術家王韻筑推出最新力作「神喵報稻」稻作彩繪畫布，將貓的形象融入稻田中與人、自然連結，預計元旦至農曆春節是最佳觀賞期。
關山鎮農會總幹事邱美玲表示，米國學校旁5分地水田呈現出的大地畫作從去年5種使用色彩到今年增加到6種，並由圖案的定點放樣，升級為全球衛星定位系統。民眾可以從15公尺觀景台，自高處輕鬆鳥瞰畫布。
縱谷地區二期稻作採收完畢後，關山鎮農會為提升農業觀光，在米國學校旁的5分水田地再利用，從過去栽種多品種花草形成花海，到去年開始利用彩色水稻設計圖案花布，成功吸引遊客目光，成為縱谷打卡景點。
繼去年「喜鵲相會、歡囍圓滿」畫布，今年再次邀請王韻筑操刀創作，主角則是換成了神喵，並為作品主題命為「神喵報稻」，目前已完成插秧且圖騰日益浮現，預計元旦至農曆春節是彩繪稻田的最佳觀賞期。
關山鎮農會表示，此次創作靈感源於貓在東西方文化中的象徵意義，貓不僅是人類的伴侶，更是一種神秘、優雅與力量的象徵，特別在東方文化中，常與吉祥和靈性相聯繫；通過將貓的形象融入稻田，賦予其神獸般的氣質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言