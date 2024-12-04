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基北2088A尖峰客滿 試辦直上國道

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
行駛在基北二地的大都會客運2088A路線在尖峰時段常客滿，路線擬調整為從基隆市孝東路直上台62甲至國道1號，駛往台北市區。圖／立委林沛祥服務處提供
行駛在基北二地的大都會客運2088A路線在尖峰時段常客滿，路線擬調整為從基隆市孝東路直上台62甲至國道1號，駛往台北市區。圖／立委林沛祥服務處提供

基北快捷公車2088A路線相當熱門，尖峰時段常客滿，卻還要繞行市區。立委林沛祥昨與大都會客運公司、基隆市政府等單位安排會勘，討論出共識，新方案為行駛至基隆市孝東路站後，直接上台62號甲至國道1號進入台北市區，提升通勤效率。

很多基北通勤民眾指出，2088A路線尖峰時段常客滿，卻還要繞行市區，很多乘客根本搭不到車。林沛祥接獲許多民眾反映，他說，長年以來的觀察，該路線常在孝東路站就已客滿，卻礙於路權，仍要依規定行駛完整路線，既延誤乘客時間，也加重交通壅塞。

林沛祥11月27日在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱提議，採用試辦方式調整路線，讓2088A客滿後不再繞行市區，直接駛上高速公路。陳世凱承諾支持，表示若試辦成效良好，將繼續實施。

林沛祥說，2088路線為基隆通勤族的黃金路線，現行規定降低班次運行的效率，試辦2088A路線的目的，不僅是解決民眾的通勤痛點，更希望提升交通運行效率，改善基隆市交通品質。試辦時間待公路局核定後公布。

市議員韓世昱表示，2088A路線有很多八斗子附近舊社區通勤民眾有搭乘，不必繞到市區可讓班次優化，讓民眾能縮短15分鐘到達上班上課地點，創造多贏。

基隆 林沛祥

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