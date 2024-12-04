聽新聞
0:00 / 0:00

花東旅遊補助將結案 地方籲加碼

聯合報／ 記者周湘芸王思慧／連線報導

交通部觀光署推振興震後花東觀光旅遊補助方案，期限至12月20日，署長周永暉昨表示，執行率已經超過8成、最新住房率也有4成到5成，預計經費用完就結束，希望大家把握機會。旅宿業者表示，將向中央爭取加碼。

為鼓勵國人前往花蓮旅遊並住宿，觀光署6月1日啟動花蓮自由行補助方案，至11月已來到3.0 PLUS方案，每人最高補助5000元。

周永暉指出，11月整個住房率都急速上升，自由行的8.15億元可能很快就會用完，也歡迎大家趕快來團體旅遊，尤其地方一些旅館業推出0元住宿方案，就是住2晚有補助1000元加1500元，這些促銷方案讓大家都非常熱絡。

據了解，國民黨與民眾黨立委要集結花蓮旅宿業者，17日在立法院舉辦記者會，爭取觀光署加碼旅遊補助，許多地方旅宿業者預計前往。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，從2018年0206地震，到火車出軌事故，還歷經新冠疫情，今年又遇上大地震，花蓮觀光很慘，甚至天災導致鐵公路中斷至少5、6次，旅客就算想來也進不來，一定要爭取中央加碼補助，希望能延長至明年上半年。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，補助效應發威，住房出現3成5至4成，不過要是沒安全道路，一切都是空談，希望蘇花公路安全能持續提升。

縣府觀光處表示，不管旅宿業者希望補助延長或加碼，縣府樂觀其成，支持業者的想法，一起讓觀光更好。

火車出軌 花蓮 觀光署

延伸閱讀

花蓮旅宿盼振興補助延長加碼 縣府支持業者想法

業者盼花蓮振興補助延長 觀光署長：經費用完就結束

妻夫木聰代言台灣觀光 釣蝦、採茶4款美照今曝光

千萬國際客難達標？觀光署長：地震、颱風及軍演影響大

相關新聞

基北2088A尖峰客滿 試辦直上國道

基北快捷公車2088A路線相當熱門，尖峰時段常客滿，卻還要繞行市區。立委林沛祥昨與大都會客運公司、基隆市政府等單位安排會...

花東旅遊補助將結案 地方籲加碼

交通部觀光署推振興震後花東觀光旅遊補助方案，期限至12月20日，署長周永暉昨表示，執行率已經超過8成、最新住房率也有4成...

花蓮旅宿盼振興補助延長加碼 縣府支持業者想法

403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，自由行補助共8.15億元，期限至12月20日，據悉立...

宜蘭國際童玩節發揮創意設計 獲美國繆思創意獎兩大「金獎」

宜蘭國際童玩藝術節透過創意策展，今年吸引超過53萬人次遊客入園，最近更榮獲2024美國「繆思創意大獎」，在文化活動及戶外...

內行人才懂…《羅東小食記》桌曆、年曆帶你吃遍羅東 限量兌換

年關將至，桌曆、年曆、行事曆都要換新。宜蘭羅東鎮公所行銷在地美食文化，推出限定桌曆、年掛曆兩款，內容網羅在地美食，不只能...

基北2088A尖峰客滿 將從孝東路上台62甲至台北試辦3月

為解決基北快捷公車2088A路線，尖峰時段常客滿後乘客搭不上車，還仍需繞行市區的困境。立委林沛祥與大都會客運公司及基隆市政府等單位今天會...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。