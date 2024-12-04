花東旅遊補助將結案 地方籲加碼

交通部觀光署推振興震後花東觀光旅遊補助方案，期限至12月20日，署長周永暉昨表示，執行率已經超過8成、最新住房率也有4成到5成，預計經費用完就結束，希望大家把握機會。旅宿業者表示，將向中央爭取加碼。

為鼓勵國人前往花蓮旅遊並住宿，觀光署6月1日啟動花蓮自由行補助方案，至11月已來到3.0 PLUS方案，每人最高補助5000元。

周永暉指出，11月整個住房率都急速上升，自由行的8.15億元可能很快就會用完，也歡迎大家趕快來團體旅遊，尤其地方一些旅館業推出0元住宿方案，就是住2晚有補助1000元加1500元，這些促銷方案讓大家都非常熱絡。

據了解，國民黨與民眾黨立委要集結花蓮旅宿業者，17日在立法院舉辦記者會，爭取觀光署加碼旅遊補助，許多地方旅宿業者預計前往。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，從2018年0206地震，到火車出軌事故，還歷經新冠疫情，今年又遇上大地震，花蓮觀光很慘，甚至天災導致鐵公路中斷至少5、6次，旅客就算想來也進不來，一定要爭取中央加碼補助，希望能延長至明年上半年。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，補助效應發威，住房出現3成5至4成，不過要是沒安全道路，一切都是空談，希望蘇花公路安全能持續提升。

縣府觀光處表示，不管旅宿業者希望補助延長或加碼，縣府樂觀其成，支持業者的想法，一起讓觀光更好。