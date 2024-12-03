快訊

受命堅守到川普上任 在俄烏軍怨：一天天變更糟「看不出目標」

劉家昌傳死訊？前妻甄珍友人指「在台北逝世」 哀悼：一路走好

晚間6點04分嘉義又傳地震！地鳴晃動民眾紛紛驚呼：好大

聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮旅宿盼振興補助延長加碼 縣府支持業者想法

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，期限至12月20日，旅宿業者爭取加碼。花蓮縣府表示，支持業者的想法，若能延長期限或加碼都樂觀其成。本報資料照片
交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，期限至12月20日，旅宿業者爭取加碼。花蓮縣府表示，支持業者的想法，若能延長期限或加碼都樂觀其成。本報資料照片

403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，自由行補助共8.15億元，期限至12月20日，據悉立委將聯合業者在補助結束前，舉辦記者會爭取加碼。花蓮縣府表示，支持業者的想法，若能延長期限或加碼都樂觀其成。

據了解，藍白立委要集結花蓮旅宿業者，17日在立法院舉辦記者會，爭取觀光署加碼旅遊補助，許多地方旅宿業者預計前往。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，從2018年0206地震，到火車出軌事故，還歷經新冠疫情，今年又遇上大地震，花蓮觀光很慘，大家在地震後對花蓮旅遊沒信心，甚至天災導致鐵公路中斷至少5、6次，旅客就算想來也進不來，一定要爭取中央加碼補助，希望能延長至明年上半年。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，現在自行行補助、團體補助效應發威，住房出現3成5至4成，不過要是沒有安全的道路，一切都是空談，希望蘇花公路安全能持續提升，不要天災一來就中斷，有順暢、安全到交通對花蓮觀光才是好事。

縣府觀光處表示，不管旅宿業者希望補助再延長或是加碼，縣府樂觀其成，支持業者的想法，一起讓觀光更好。

地震 火車出軌 花蓮

延伸閱讀

振興花東災後重建 客委會平台共識營移師花蓮

花蓮壽豐屢遭偷電纜損失10萬元 連地下化設備都被破壞

業者盼花蓮振興補助延長 觀光署長：經費用完就結束

iRent機車版圖擴大 騎進花東、基隆、淡水

相關新聞

花蓮旅宿盼振興補助延長加碼 縣府支持業者想法

403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，自由行補助共8.15億元，期限至12月20日，據悉立...

宜蘭國際童玩節發揮創意設計 獲美國繆思創意獎兩大「金獎」

宜蘭國際童玩藝術節透過創意策展，今年吸引超過53萬人次遊客入園，最近更榮獲2024美國「繆思創意大獎」，在文化活動及戶外...

內行人才懂…《羅東小食記》桌曆、年曆帶你吃遍羅東 限量兌換

年關將至，桌曆、年曆、行事曆都要換新。宜蘭羅東鎮公所行銷在地美食文化，推出限定桌曆、年掛曆兩款，內容網羅在地美食，不只能...

基北2088A尖峰客滿 將從孝東路上台62甲至台北試辦3月

為解決基北快捷公車2088A路線，尖峰時段常客滿後乘客搭不上車，還仍需繞行市區的困境。立委林沛祥與大都會客運公司及基隆市政府等單位今天會...

楊貴媚春行潮境取景 基隆將成立影視協拍團隊補助拍片

電影「春行」由導演王品文、彭紫惠執導，影后楊貴媚領銜主演，昨晚在基隆舉辦電影特映會，「春行」在基隆潮境公園、七堵慶濟宮、...

民調施政滿意度57.2% 謝國樑：罷免仇恨翻頁、過去了

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，市府委外民調數據顯示，57.2%受訪者滿意謝國樑施政表現，不滿意者占28.7%。謝國樑昨說，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。