花蓮旅宿盼振興補助延長加碼 縣府支持業者想法

403地震、颱風重創花蓮觀光，交通部觀光署推出花東觀光旅遊補助方案，自由行補助共8.15億元，期限至12月20日，據悉立委將聯合業者在補助結束前，舉辦記者會爭取加碼。花蓮縣府表示，支持業者的想法，若能延長期限或加碼都樂觀其成。

據了解，藍白立委要集結花蓮旅宿業者，17日在立法院舉辦記者會，爭取觀光署加碼旅遊補助，許多地方旅宿業者預計前往。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐指出，從2018年0206地震，到火車出軌事故，還歷經新冠疫情，今年又遇上大地震，花蓮觀光很慘，大家在地震後對花蓮旅遊沒信心，甚至天災導致鐵公路中斷至少5、6次，旅客就算想來也進不來，一定要爭取中央加碼補助，希望能延長至明年上半年。

花蓮旅館商業同業公會理事長張琄菡說，現在自行行補助、團體補助效應發威，住房出現3成5至4成，不過要是沒有安全的道路，一切都是空談，希望蘇花公路安全能持續提升，不要天災一來就中斷，有順暢、安全到交通對花蓮觀光才是好事。

縣府觀光處表示，不管旅宿業者希望補助再延長或是加碼，縣府樂觀其成，支持業者的想法，一起讓觀光更好。