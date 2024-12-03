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台東回收物堆置影響環境 受理陳情15件最高罰6千

中央社／ 台東縣3日電

台東縣環保局今天表示，今年至11月止已受理回收物亂堆置、影響公共環境衛生等陳情案15件，籲民眾做好貯存管理，若限期未改善者，將依廢清法處新台幣1200至6000元罰款。

台東縣環保局指出，資源回收廢棄物減量、循環經濟的基礎，從事資源回收的事業、團體及個體戶對循環經濟多有貢獻，但部分因貯存管理不善，如回收物堆放雜亂、容器內的食物殘渣或混雜垃圾未及時清除，變賣受限而長期囤積在住家、場所，或占用街道巷弄、人行道等公眾通行空間堆放，造成髒亂、異味、孳生蚊蠅蟲鼠等環境衛生問題。

台東縣環保局指出，今年至11月止已受理陳情案共15件，多數勸導限期改善，但2件屢勸且限期未改善而處以2400元罰款，呼籲回收事業、團體及個體戶將回收物貯存在所屬的場所內，適量收存，定期清理及變賣，避免影響衛生整潔與觀瞻，共同維護生活環境品質。

台東縣政府表示，廢棄物資源回收不僅減少廢棄物處理負荷，保護環境也促進循環經濟，感謝從事資源回收工作者的付出，但做回收不能只營私利，必須兼顧周遭環境的整潔衛生，回收物貯存不要超出所屬場所的容量，貯存堆放應整潔，定期清理及變賣，切勿占用公共空間堆置，共同維護生活環境品質。

若回收物種類多，有些摻雜垃圾、食物殘渣，如未及時清理或囤積過多，造成異味、孳生蚊蠅蟲鼠等環境衛生問題，有礙衛生整潔與觀瞻，引發民眾反感與陳情，如勸導限期未改善者即依廢棄物清理法裁罰。

另外，有些民眾會提供資源回收物給回收業或個體戶，但常隨意放置，如放置處屬公共空間，不僅有礙整潔及觀瞻，也等同丟棄廢棄物行為，環保局會執行稽查及配合架設縮時攝影機蒐證，違規者依廢棄物清理法裁罰，以維護環境整潔。

環保局也呼籲民眾，不要在未應允收取回收物下就隨意在周圍處所放置回收物，讓資源回收循環經濟與環境品質共好。

廢棄物 資源回收

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