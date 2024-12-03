蘭嶼鄉長謝胡源逝世 縣府指派江多利接任代理鄉長
台東縣蘭嶼鄉長謝胡源11月28日逝世，縣府深表哀悼，為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，並依據地方制度法，縣長饒慶鈴邀集相關人員研商嚴謹遴選，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長。
江多利將於4日宣誓就職。饒慶鈴表示，蘭嶼鄉是台東縣重要的觀光景點，也是原住民文化的重要傳承地，縣府將全力支持，相信藉由江多利完整的行政歷練，必定可穩定推動蘭嶼鄉務，維持地方安定及繼續推進鄉政建設 。
縣府民政處指出，江多利長期服務蘭嶼鄉民，對地方事務熟悉，且深獲鄉親肯定，相信能迅速接任，並持續推動蘭嶼鄉務運作，為鄉民福祉而努力。
另外，因鄉長任期還有2年多，縣府將依地方制度法規定，預計於明年2月中旬辦理補選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言