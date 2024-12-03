快訊

中科院九鵬基地藥柱意外燃燒 技師半身燒傷緊急送醫

「新新併」又跨進一步！金管會證實收台新金、新光金合併申請

21位幸運兒中千萬獎項！9、10月發票清冊出爐 他最幸運只花5元

蘭嶼鄉長謝胡源逝世 縣府指派江多利接任代理鄉長

中央社／ 台東縣3日電

台東縣蘭嶼鄉長謝胡源11月28日逝世，縣府深表哀悼，為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，並依據地方制度法，縣長饒慶鈴邀集相關人員研商嚴謹遴選，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長。

江多利將於4日宣誓就職。饒慶鈴表示，蘭嶼鄉是台東縣重要的觀光景點，也是原住民文化的重要傳承地，縣府將全力支持，相信藉由江多利完整的行政歷練，必定可穩定推動蘭嶼鄉務，維持地方安定及繼續推進鄉政建設 。

縣府民政處指出，江多利長期服務蘭嶼鄉民，對地方事務熟悉，且深獲鄉親肯定，相信能迅速接任，並持續推動蘭嶼鄉務運作，為鄉民福祉而努力。

另外，因鄉長任期還有2年多，縣府將依地方制度法規定，預計於明年2月中旬辦理補選。

地方制度法 蘭嶼 鄉長

延伸閱讀

帛琉訪團台東交流 促進南島文化及人才交流

U12擊敗韓國奪金 紅葉國小培育的陽念先、杜凱恩獲炸雞獎勵

饒慶鈴挺台北101董事長賈永婕 盼給點時間做做看

12強奪冠 台東縣府邀林昱珉、潘傑楷、邱智呈返鄉跨年

相關新聞

宜蘭國際童玩節發揮創意設計 獲美國繆思創意獎兩大「金獎」

宜蘭國際童玩藝術節透過創意策展，今年吸引超過53萬人次遊客入園，最近更榮獲2024美國「繆思創意大獎」，在文化活動及戶外...

內行人才懂…《羅東小食記》桌曆、年曆帶你吃遍羅東 限量兌換

年關將至，桌曆、年曆、行事曆都要換新。宜蘭羅東鎮公所行銷在地美食文化，推出限定桌曆、年掛曆兩款，內容網羅在地美食，不只能...

基北2088A尖峰客滿 明起孝東路上台62甲至台北試辦3月

為解決基北快捷公車2088A路線，尖峰時段常客滿後乘客搭不上車，還仍需繞行市區的困境。立委林沛祥與大都會客運公司及基隆市...

楊貴媚春行潮境取景 基隆將成立影視協拍團隊補助拍片

電影「春行」由導演王品文、彭紫惠執導，影后楊貴媚領銜主演，昨晚在基隆舉辦電影特映會，「春行」在基隆潮境公園、七堵慶濟宮、...

民調施政滿意度57.2% 謝國樑：罷免仇恨翻頁、過去了

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，市府委外民調數據顯示，57.2%受訪者滿意謝國樑施政表現，不滿意者占28.7%。謝國樑昨說，...

花蓮廚餘處理系統 議員憂油水釀汙染

花蓮縣府2019年在鳳林鎮環保科技園區，設置2套廚餘高效能處理系統，建置廚餘處理廠，日處理約20公噸廚餘，轉化為有機土壤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。