蘭嶼鄉長謝胡源逝世 縣府指派江多利接任代理鄉長

台東縣蘭嶼鄉長謝胡源11月28日逝世，縣府深表哀悼，為維持蘭嶼鄉行政運作順暢，並依據地方制度法，縣長饒慶鈴邀集相關人員研商嚴謹遴選，指派前鄉長江多利代理蘭嶼鄉長。

江多利將於4日宣誓就職。饒慶鈴表示，蘭嶼鄉是台東縣重要的觀光景點，也是原住民文化的重要傳承地，縣府將全力支持，相信藉由江多利完整的行政歷練，必定可穩定推動蘭嶼鄉務，維持地方安定及繼續推進鄉政建設 。

縣府民政處指出，江多利長期服務蘭嶼鄉民，對地方事務熟悉，且深獲鄉親肯定，相信能迅速接任，並持續推動蘭嶼鄉務運作，為鄉民福祉而努力。

另外，因鄉長任期還有2年多，縣府將依地方制度法規定，預計於明年2月中旬辦理補選。