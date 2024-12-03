宜蘭國際童玩節發揮創意設計 獲美國繆思創意獎兩大「金獎」

宜蘭國際童玩藝術節透過創意策展，今年吸引超過53萬人次遊客入園，最近更榮獲2024美國「繆思創意大獎」，在文化活動及戶外光環境的項目，拿下「雙金獎」肯定，今天由縣府文化局長黃伴書把獎座獻給縣長林姿妙，期許明年邁入30年的童玩節繼續努力，再創高峰。

美國繆思設計大獎由國際設計獎項協會於2015年創建，是全球創意設計領域極具影響力的國際獎項之一。縣府文化局表示，2024宜蘭國際童玩藝術節以「童玩的多重宇宙」主題，科幻元素環繞彷彿進入太空探索想像，白天水域7米寬彩虹滑道的太空中繼站、飛碟水上木馬、驚奇蟲洞等設施，加上夜間光影之旅、雷射水舞燈光秀及光雕蝴蝶、火箭、外星人等藝術裝置，榮獲美國繆思創意大獎的「文化活動」項目金獎。

此外，童玩節展示10個大型主題裝置、17種光環境布置，以童趣打造虛擬宇宙，運用不同投影映射擴展視覺張力，透過線條營造出寬敞感，體現光環境中的零重力概念，讓遊客沉浸在銀河系無邊宇宙的光域，夜間的太空之旅兼具視覺、聽覺、感官，獲得美國繆思創意大獎的「戶外光環境」項目金獎。