內行人才懂…《羅東小食記》桌曆、年曆帶你吃遍羅東 限量兌換

年關將至，桌曆、年曆、行事曆都要換新。宜蘭羅東鎮公所行銷在地美食文化，推出限定桌曆、年掛曆兩款，內容網羅在地美食，不只能夠用的順心，還能跟著口袋名單吃個過癮，桌曆與年掛曆售價100元，民眾也可憑發票免費兌換。

鎮長吳秋齡表示，上任至今每逢歲末都會推出公益桌曆、年掛曆，透過捐發票換桌曆，不只寒冬送暖，更以文創品行銷在地文化，讓更多遊客來到羅東，愛上這個美麗小鎮；鎮公所的用心，民眾也感受到，9月底就紛紛有人洽詢，成了鎮公所每年的代表作。

「2025羅東小食記」推出桌曆、年掛曆兩款，精挑細選12道在地美食，由莊文生老師執筆、蔡曜宇插畫家繪製，別出心裁地呈現羅東人的一日三餐，從早餐到甜點、從菜市到夜市，老少咸宜、鹹甜兼具，每一口都是回憶的好滋味。

鎮公所表示，桌曆與年掛曆定價都是100元，如果陷入購買選擇困難也不要緊，民眾可持發票到羅東鎮公所免費兌換，只要捐出113年11月至12月、未列印買受人統一編號、消費達30元以上紙本發票3張，於12月4日至12月5日上午9時至12時、下午13時至16時至鎮公所兌換，限量800份桌曆、150份年掛曆，每人每種限領1份，數量有限，兌完為止。