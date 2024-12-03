基北2088A尖峰客滿 明起孝東路上台62甲至台北試辦3月

為解決基北快捷公車2088A路線，尖峰時段常客滿後乘客搭不上車，還仍需繞行市區的困境。立委林沛祥與大都會客運公司及基隆市政府等單位今天會勘，明天起上午5時45分的固定班次，試辦3個月，新方案為行駛至孝東路站後，直接上台62號甲至國道一號進入台北市區，提升通勤效率。

很多基北通勤民眾指出，2088A路線尖峰時段常客滿後，但仍需繞行市區，很多乘客根本都搭不到車。林沛祥接獲很多民眾反映，他表示根據自己長年以來的觀察，該路線經常在孝東路站就已客滿，卻礙於路權，仍需依規定行駛完整路線，既延誤乘客時間，也加重交通壅塞。

林沛祥於11月27日在立法院交通委員會質詢時，向交通部長陳世凱提議，採用試辦方式調整路線，讓2088A客滿後不再繞行市區，直接駛上高速公路。陳世凱當場承諾支持，並表示若試辦成效良好，未來將繼續實施下去。

林沛祥說，2088路線為基隆通勤族的黃金路線，但現行規定降低了班次運行的效率，他指出，試辦2088A路線的目的，不僅是解決民眾的通勤痛點，更希望提升整個大交通的整體效率，實質真正改善基隆市的交通品質。