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振興花東災後重建 客委會平台共識營移師花蓮

中央社／ 蓮縣3日電

客家委員會主任委員古秀妃今明兩天到花東訪視，她說，接連天災衝擊花東經濟，今年包括客家親子劇「雨馬」、平台共識營等活動都首度移師花蓮舉辦，振興花東。

客委會每年舉行平台共識營，邀集各地方政府、鄉鎮市公所客家事務承辦人員參與，今年針對幸福台9線發展客庄經濟產業、在地青年返鄉等議題交流。

今天安排在花蓮縣鳳林鎮客庄特色景點松蘿野店體驗木工職人，約有30人參與，民進黨籍花蓮縣議員張美慧、林則葹，以及花蓮市民代表田珍綺出席出席。

古秀妃指出，上任後常思考中央是否了解地方需求，很多夥伴回到地方創業，投入文創、農業及地方創生領域，勉勵參與共識營承辦人員們，站在第一線要最了解地方發展困難。

她說，曾收到花蓮返鄉農友曾吉生建議，希望客委會協助產品上架跟宣傳，鼓勵地方承辦人員可強化宣傳力道。

古秀妃說，按照地方居民的需求，客委會提供包括圖書館、親子閱讀空間或長者需求的伯公照護站等支持，讓花東在地居民可以好好生活。

受到0403強震及接連颱風重創東部，古秀妃說，盡量將相關研習或大小活動辦在花東地區，包括客家親子劇「雨馬」、平台共識營都是首度移師花蓮，用行動支持花東。

客委會花東訪視行程下午前往瑞穗車站、玉里鎮立圖書館客庄交流中心、玉里客家生活館，明天將前往台東縣池上鄉及關山鎮。

客委會 客家 花蓮

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