楊貴媚春行潮境取景 基隆將成立影視協拍團隊補助拍片

電影「春行」由導演王品文、彭紫惠執導，影后楊貴媚領銜主演，昨晚在基隆舉辦電影特映會，「春行」在基隆潮境公園、七堵慶濟宮、七堵區街景等取景，很有基隆特色。市長謝國樑說，市府將結合專業團隊成立影視協拍團隊，並成立影視委員會審核補助電影拍攝。

電影「春行」由導演王品文、彭紫惠執導，影后楊貴媚領銜主演，昨晚基隆場電影特映會吸引不少民眾到場，「春行」榮獲第61屆金馬獎最佳新導演獎、最佳男演員獎入圍提名等。在基隆多處取景拍攝，如潮境公園、七堵慶濟宮、七堵區街景等。

基隆吸引很多電影拍攝，市府明年針對影視劇組拍攝研擬「基隆市政府獎勵影視製作補助實施辦法」及「基隆市政府影視委員會設置要點」建立完整配套措施。基隆市會會今天審查共1500多萬預算獲三讀通過。

議員韓世昱表示，基隆有山有海的美景拍電影很能吸引民眾，把基隆行銷出去，結合產官學成立專業影視協拍團隊可以吸引更多人來基隆拍片。議員呂美玲表示，有統一窗口協助很好，可以宣傳基隆之美。

議員陳冠羽認為，影視委員會要做些什麼應更清楚界定，委託專業公司成立協拍團隊如何執行，也要有更明確的規畫。議員施偉政建議，可以打造影視廊帶推展觀光。

市府綜發處長郭憲平說，影視發展相當快速，目前市府有協拍小組，但需要有專業團隊的協助，整合相關資源，把基隆帶向全國、國際。