帛琉訪團台東交流 促進南島文化及人才交流

帛琉共和國代表團及帛琉觀光局台灣辦事處1日至3日到台東展開3天2夜訪問行程，與台東原住民文化創意產業聚落TTICC等建立人才合作培訓計畫，推動南島語族文化及觀光發展。

友邦帛琉共和國代表團及帛琉觀光局台灣辦事處2日拜會台東縣政府，受到縣長饒慶鈴及副縣長王志輝熱烈歡迎。代表團由同時掌管人力資源、文化、經濟發展與觀光部長特米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl，另譯：曼尼萊）率團參加高雄旅展後，特別再到台東參訪交流。

台東縣政府今天發布訊息表示，帛琉共和國與中華民國於1999年底建交，全國約有340座島嶼，總面積為459平方公里。近年來帛琉數度組代表團訪台，此次訪問台東，曾與帛琉艾梅利克州（Aimeliik State）結盟的台東市，也由市長陳銘風代表出席交流。

帛琉共和國代表團一行7人，由原民會陪同參訪台東行程，包含國立台灣史前文化博物館、台東縣原住民文化創意產業聚落（TTICC）、台東表演藝術創生基地等。

饒慶鈴表示，台東作為南島語族的發源地，和太平洋島國多有交流，帛琉海洋資源豐富，一直以來持續保有傳統航海文化及傳承航海智慧；台東近年推動原住民航海文化的復甦，非常希望能藉由傳統航海文化、造舟技術的交流，向帛琉學習並找回過往曾經失傳的海洋文化。

帛琉海域水質純淨，又孕有美麗的珊瑚礁景觀，和台東一樣都很適合發展海洋觀光及海上運動如SUP、潛水、大洋支架舟等。台灣原住民跟帛琉人民都屬南島語族，語言和文化相近，連飲食方式都很雷同，議事傳統跟台灣部分原住民族的文化相似，證明台帛之間南島語族，有深厚的文化淵源。

雙方交流聚焦航海計畫，為期未來航海及造舟交流計畫奠基，米突奇爾（Ngiraibelas Tmetuchl）提議簽署文化事務合作備忘錄，就雙方航海文化政策的發展、藝術人才培育、民間交流及觀光旅遊發展等各類計畫或活動，提升與促進雙方的進步。

此外，除了穩固雙方航海文化交流的關係，同時也開創台東與帛琉人才交流合作機會，台東縣政府原民處TTICC 藝術家駐村計畫、台東表演藝術創生基地未來也將開放給國際藝術家申請駐村的空間，或迎接帛琉的表演團體短期進駐、表演，對雙方原民人才的交流，將有很大助益。