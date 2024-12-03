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花蓮廚餘處理系統 議員憂油水釀汙染

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
花蓮廚餘高效能處理系統可將廚餘變成肥料，但堆肥靜置廠有黃色油水滲出，議員憂心汙染周邊環境。記者王思慧／攝影
花蓮廚餘高效能處理系統可將廚餘變成肥料，但堆肥靜置廠有黃色油水滲出，議員憂心汙染周邊環境。記者王思慧／攝影

花蓮縣府2019年在鳳林鎮環保科技園區，設置2套廚餘高效能處理系統，建置廚餘處理廠，日處理約20公噸廚餘，轉化為有機土壤改良劑。議會昨現勘，發現液態肥易流油水，憂滲入水溝恐汙染環境，環保局回應，排水會進入滯洪池，將注意油水狀況。

縣府環保局5年前防治非洲豬瘟，公告禁用廚餘養豬，向中央爭取6千萬元在環保科技園區，建置2套廚餘高效處理系統。

縣議員胡仁順表示，此會勘是為了解廚餘後續處理，製成的有機肥料如何去化，發現廚餘固態肥跟液態肥處理，有不一樣難度。液態肥有油脂易滲入水溝，恐造成環境二次傷害。縣府提倡高效能廚餘處理機，5年已花1億多元，目前未見具體成效。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，廠房排水溝有節流設備，並且要求業者定期回抽到廠區系統循環處理，不過園區其他廠房的排水會進到滯洪池，為了避免廚餘處理廠的油水流進池內造成汙染，會請廠商每天查看滯洪池。

環保局指出，環保科技園區廚餘廠每天最高處理20公噸，廚餘來源包含花蓮市、吉安鄉，及距園區較近且堆置場較小卓溪鄉、萬榮鄉，一天處理量約13至15公噸，其他鄉鎮公所則有簡易堆肥廠。

今年環保局向中央爭取到1400多萬元，購入直立式的發酵優化設備，可處理大約12公噸脫水後的廚餘，發酵時間可從10天縮短為5天，產出堆肥率大約7成，預計明年1月試運轉。

廚餘 環保局 非洲豬瘟

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