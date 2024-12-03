民調施政滿意度57.2% 謝國樑：罷免仇恨翻頁、過去了

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，市府委外民調數據顯示，57.2%受訪者滿意謝國樑施政表現，不滿意者占28.7%。謝國樑昨說，罷免案已經翻頁、過去了，希望仇恨值遠離基隆，未來慢慢回到正軌，他也更加專注推動市政。

罷免案經市民投票否決後，謝國樑邀罷免連署領銜人戴璟安，商談市政建設方向。市府表示，預計本月中旬舉辦「與市民對話 」座談會，邀請提供建言對象不僅只有罷團主要成員，還將擴大到不同領域代表，共同為城市發展努力。

市府委託聯合行銷研究公司進行民調， 訪問時間為11月27日至12月1日，訪問對象為設籍基隆年滿20歲者，有效樣本1075人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。

國民黨市議員藍敏煌說，57.2%的滿意度代表市民對謝國樑的施政表現有一定肯定，未來希望市府加強推動貼近民生的政策，特別是基礎建設、交通改善及經濟發展，才能讓市民有感。不滿意度28.7%，謝國樑仍應警惕，不能忽視，要進一步分析原因，加強和市民溝通。

民進黨市議員鄭文婷表示，罷免投票日後到做民調時間這段時間，市府沒推行讓民眾較有感的政策，民調結果只是因為反對謝國樑的聲音消沉，不是支持度上升，後續仍待觀察。議會最近審議明年預算，仍有許多讓人感覺亂花錢的支出，仍待民意檢驗。