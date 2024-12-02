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宜蘭優良公寓大廈評選僅15個參加 縣府允多宣導

中央社／ 宜蘭2日電

宜蘭縣政府舉辦「優良公寓大廈評選」，全縣900多個管委會僅15個參加，許多管委會憂心被查報違建等問題而卻步。宜蘭縣建設處表示，未來會加強宣導。

宜蘭縣首屆「優良公寓大廈評選」在2022年舉辦，當時共17個管委會參加；今年是第2屆僅15個管委會參加，評選以2013年為區分，之前（含2013年）為長青組，之後為新秀組，戶數達30戶以上為A組，未達30戶為B組，共計4個組別，並設特別獎，縣府今天舉行頒獎典禮，各組特優獎金新台幣3萬5000元，優等1萬元。

獲獎管委會認為，透過評選委員實地至社區參訪，給予社區回饋及建議，讓社區能即時改善不足之處，且獲獎能帶給社區附加價值，例如對房價有所幫助，出售時更是社區重要賣點。

對於許多社區擔心參加評選會被查報違建，宜蘭縣政府建設處表示，針對違建或公安問題，縣府消防局等相關單位原本就有稽查機制，不需要也不必要透過這項活動查報違建或公安缺失。

建設處指出，評選的用意絕對不是為了找出社區缺失開罰，而是希望透過評選委員參訪社區，發現社區優點，可供其他社區作為楷模，若發現問題，評選委員會向管委會說明疑慮，輔導管委會思考改善方式，未來在活動報名前，縣府也會加開說明會與管委會溝通。

公安 宜蘭 管委會 違建

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