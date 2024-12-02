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「台東小兒科之父」龍樂德辭世 東基12月7日感恩追思

中央社／ 台東縣2日電
有「台東小兒科之父」美稱的醫師龍樂德，10月29日（美國時間）過世，結束他在世87年傳愛旅程，台東基督教醫院將於12月7日舉行感恩追思會，縣府將頒褒揚狀感謝他的付出。圖為東基退休醫師、「台東小兒科之父」龍樂德。聯合報資料照，記者李蕙君／攝影
有「台東小兒科之父」美稱的醫師龍樂德，10月29日（美國時間）過世，結束他在世87年傳愛旅程，台東基督教醫院將於12月7日舉行感恩追思會，縣府將頒褒揚狀感謝他的付出。圖為東基退休醫師、「台東小兒科之父」龍樂德。聯合報資料照，記者李蕙君／攝影

有「台東小兒科之父」美稱的醫師龍樂德，10月29日（美國時間）過世，結束他在世87年傳愛旅程，台東基督教醫院將於12月7日舉行感恩追思會，縣府將頒褒揚狀感謝他的付出。

美籍醫師龍樂德（Robert G. Long）於民國66年舉家來到台灣，在台中學習中文；第2年開始在台東基督教醫院小兒科服務，設立小兒病房，當時東基是全縣唯一有新生兒與小兒加護病房的醫院。

73年，龍樂德救活台東縣最迷你僅600公克早產兒，並為她取名為「美恩」，至今仍為老一輩津津樂道；79年獲得第1屆醫療奉獻獎，帶領醫護團隊為全台東縣兒童進行健康篩檢，還獲頒台東榮譽縣（市）民。

91年間，獲行政院外交部頒發「外交之友」勳章及原住民族委員會「原住民專業一等獎章」；龍樂德在台東基督教醫院服務22年，退休返美，他將生命最精華歲月奉送給了這塊偏遠土地。

台東基督教醫院今天發布訊息表示：「我們敬愛的宣教士龍樂德醫師，於10月29日（美國時間）安息主懷。結束他在世87年的傳愛旅程，回到天父為他預備更美好的居所。」訂於12月7日在東基「恩典樓」11樓禮拜堂舉行感恩追思會，當天副縣長王志輝將代表縣長頒發褒揚狀，由龍樂德次子Daniel Long代表接受。

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