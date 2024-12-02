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0206震後花蓮吉安溪橋改建動土 拚115年11月底完工

中央社／ 花蓮縣2日電
0206地震釀花蓮縣多處建築物損壞或倒塌，其中吉安溪橋改建工程動土祈福儀式2日舉行，預計民國115年11月底完工。圖為工程單位說明施工規劃。圖／花蓮縣政府提供（中央社）
0206地震釀花蓮縣多處建築物損壞或倒塌，其中吉安溪橋改建工程動土祈福儀式2日舉行，預計民國115年11月底完工。圖為工程單位說明施工規劃。圖／花蓮縣政府提供（中央社）

0206地震花蓮吉安溪橋損傷，今天舉行改建工程動土祈福儀式，為縮短封橋影響交通時間，將先施作無須占用道路的工項，預定民國114年4月封橋，最快115年11月底完工。

0206地震釀花蓮縣多處建築物損壞或倒塌，其中在193縣道上的吉安溪橋、中山橋在震災中損傷，經縣府0206震災災害捐款管理委員會專案審議後，同意核定2.7億元辦理2座橋梁復建工程。中山橋復建工程已於11月4日進行動土祈福儀式，預計115年底完工通車。

縣府建設處指出，吉安溪橋受地震影響，橋體大梁及橫梁等結構發現裂縫，造成結構安全疑慮，因吉安溪橋兩側橋墩及外側車道已於縣道193線拓寬時重新施做完成，為確保民眾通行安全，將內側車道的大梁及橫梁重新施作，並均依據最新耐震設計標準辦理結構設計，希望儘早完成橋梁改建工程，提供更舒適、安全的通行環境。

建設處說明，為縮短封橋影響交通時間，吉安溪橋改建工程將先施作其他無須占用道路的工項，預定於114年4月10日封橋，以半半施工方式施作，待第1階段施工完成後，第2階段會依第1階段執行情況進行滾動式檢討。

縣長徐榛蔚表示，縣府與地方鄉鎮市公所持續攜手合作建設花蓮，串連新城鄉至玉里鎮的縣道193線是花蓮縣相當重要的道路之一，如何在提升公共工程品質的同時，結合地方文化並改善市容，這是一大挑戰，不僅串連地方人文、藝術及生活文化，甚至連觀光走讀、生態保育以及維持生物多樣性也都考量進來，讓公共建設更加貼近人民。

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