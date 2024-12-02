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花蓮耗資億元設廚餘處理系統 有機肥受喜愛…議員：油汙勿流出

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
今年環保局向中央爭取1400多萬購入一台直立式的發酵優化設備，可處理約12公噸脫水後的廚餘，產出堆肥率約7成，預計明年1月中試運轉。記者王思慧／攝影
今年環保局向中央爭取1400多萬購入一台直立式的發酵優化設備，可處理約12公噸脫水後的廚餘，產出堆肥率約7成，預計明年1月中試運轉。記者王思慧／攝影

花蓮縣政府2019年在鳳林鎮環保科技園區，設置2套廚餘高效能處理系統，建置廚餘處理廠，每天約可將理20公噸廚餘，轉化為有機土壤改良劑。花蓮縣議會今天安排現勘，發現液態肥容易流出油水，擔心滲入水溝汙染環境，環保局回應，園區排水會進到滯洪池，會關注油水狀況。

縣府環保局5年前為防治非洲豬瘟，公告禁用廚餘養豬，向中央爭取6000萬元經費，在環保科技園區建置2套廚餘高效處理系統。今天有10名花蓮縣議員到現場會勘，查看堆肥廠、廚餘處理情況，並召開座談會，跟環保局雙方意見交換。

民進黨縣議員胡仁順表示，今天主要了解廚餘後續處理狀況，製成的有機肥料的去處、去化等，發現廚餘固態肥跟液態肥處理上有不一樣的難度。尤其是液態肥有油脂易滲入水溝，恐造成環境二次傷害。縣府提倡高效能廚餘處理機，5年下來已花費1億多元，到目前還未看到具體的成效，未來會持續追蹤。

環保局廢棄物管理科長張華砡指出，廠房排水溝有節流設備，並要求業者定期回抽到廠區系統循環處理，不過園區其他廠房的排水會進到滯洪池，為避免廚餘處理廠的油水流進池內造成汙染，請廠商每天查看滯洪池狀況。

環保局指出，環保科技園區廚餘廠每天最多處理20公噸，處理人口較多花蓮市、吉安鄉，以及距園區較近且堆置場較小卓溪鄉、萬榮鄉的廚餘會送到園區，一天處理量約13至15公噸，其他鄉鎮公所則有簡易的堆肥場。

今年環保局向中央爭取1400多萬購入一台直立式的發酵優化設備，可處理約12公噸脫水後的廚餘，發酵時間可從10天縮短至5天，產出堆肥率約7成，預計明年1月中試運轉，希望能處理春節的家用廚餘。

另外，環保局一個月提供300包1公斤堆肥，在每個月1日至10日，線上開放民眾登記領取，大多早上8時30分都領光，有機質檢驗很高，深獲農友喜愛。

花蓮廚餘高效能處理系統可將廚餘變成肥料，提供農友索取。記者王思慧／攝影
花蓮廚餘高效能處理系統可將廚餘變成肥料，提供農友索取。記者王思慧／攝影
今天有10名花蓮縣議員到鳳林鎮環保科技園區會勘，查看堆肥廠、廚餘處理情況，並跟環保局雙方意見交換。記者王思慧／攝影
今天有10名花蓮縣議員到鳳林鎮環保科技園區會勘，查看堆肥廠、廚餘處理情況，並跟環保局雙方意見交換。記者王思慧／攝影
花蓮廚餘高效能處理系統可將廚餘變成肥料，但堆肥靜置廠有黃色油水滲出，議員憂心汙染周邊環境。記者王思慧／攝影
花蓮廚餘高效能處理系統可將廚餘變成肥料，但堆肥靜置廠有黃色油水滲出，議員憂心汙染周邊環境。記者王思慧／攝影

廚餘 廢棄物 排水溝 環保局 花蓮縣政府

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