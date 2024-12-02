宜蘭縣開放學校圖書館與社區共享 41所學校打造「共讀站」

宜蘭縣政府今天在中華國中舉辦「社區共讀站」落成啟用典禮，教育處表示，縣府長期致力推廣閱讀向下紮根，鼓勵學校與社區共融共享資源，預計今年底前全縣共有41所學校成立學校社區共讀站，每天放學後、周六或周日，開放給附近社區民眾可以到學校圖書館閱讀。

縣政府推動學校假日開放圖書館，2018年僅有3所學校申請，今年已有20所學校提出申請，加上縣府爭取教育部國教署「前瞻基礎建設計畫經費」打造學校社區共讀站，開放圖書館的學校數不斷增加。教育處說，「閱讀，從家庭開始；希望，從書本開始」，社區民眾喜歡學校圖書館，顯示出大家對閱讀教育的重視。

中華國中今天成立社區共讀站，縣長林姿妙表示，每本書都是一扇窗，通過這扇窗，不僅能夠進入不同的世界，也能在書裡的故事找到共鳴，激發靈感與創造力，閱讀不僅對孩子的學習有正面影響，對社區發展同樣重要，藉由開放圖書館與共讀站，營造全民閱讀的良好氛圍，讓學生、家長及社區居民都能在舒適空間中享受閱讀樂趣。

教育處表示，今年全縣41所學校成立的社區共讀站會在每天學生放學後，開放圖書館給社區民眾使用，周六或周日假日也開放；另外有部分學校是申請周六或周日假日開放圖書館，平常日沒有開放，社區民眾可多加利用。