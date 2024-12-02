民調施政滿意度57.2% 謝國樑：罷免仇恨翻頁、過去了

基隆市長謝國樑罷免案落幕後，市府委外民調數據顯示，57.2%受訪者滿意謝國樑施政表現，不滿意者占28.7%。謝國樑今天說，罷免案已經翻頁、過去了，希望仇恨值遠離基隆，未來慢慢回到正軌，他也將更加專注推動市政。

罷免案經市民投票否決後，謝國樑邀罷免連署領銜人戴璟安，商談市政建設方向。市府表示，預計本月中旬舉辦「與市民對話 」座談會，邀請提供建言對象不僅只有罷團主要成員，還將擴大到不同領域代表，共同為城市發展努力。

基市府委託聯合行銷研究公司進行民調， 訪問時間是11月27日至12月1日，訪問對象為設籍基隆市年滿20歲民眾，有效樣本1075人，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負3個百分點。

這次民調是罷免案投票後，市府首次委外民調了解民意。對於謝國樑就任市長以來的整體施政表現，回答很滿意者16.7%，還算滿意40.5%，滿意度合計57.2%。回答很不滿意11.4%，有點不滿意17.3%，不滿意度合計28.7%，另有14%受訪者未明確回答。

市府今年8月間也曾委託TVBS做民調，當時市民對謝國樑擔任市長以來的施政滿意度是44%（19%非常滿意，25%還算滿意），不滿意度34%（15%不太滿意，19%非常不滿意），另外21%沒有表示意見。對比數據顯示，罷免案投票後的施政滿意度比投票前升高13.2%，不滿意度降低5.3%。

謝國樑解讀罷免前、後的民調數據，認為罷免的仇恨值已經慢慢遠離基隆，基隆市政也好，還有基隆市民的生活都可以慢慢回到正軌。近期政壇又見「大罷免潮」話題，他希望基隆再也沒有罷免，台灣也不要再有罷免，他也會更加專注推動市政。