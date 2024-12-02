0元入住拚觀光 花蓮旅宿打價格戰

為振興觀光，花蓮縣政府5月推旅行社獎勵方案，總獎勵金2500萬元上月底用罄；為延續熱潮，觀光處延長帶團人數競賽至本月20日。業者表示，本月住房率未見起色，1月除五月天開演唱會的18、19日外，其他周末與過年住房都不樂觀。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐說，觀光署補助自由行住宿每晚1000元，部分旅宿業者打出自費幾百元就能入住噱頭，有業者下殺至0元，加上縣府大力推廣，11月住房率一度上升到4成。不過12月及明年1月住房率還沒明顯起色。

為吸引旅客到花蓮玩，業者紛紛祭出價格戰吸客，有業者推12月20日前使用旅遊補助入住，雙人同行5天4夜每晚只要222元，且不分平假日都含早餐；或2人1800元一泊二食，提供早餐及晚餐。還有平價旅館推0元入住方案，帶著行李即可免費住宿。

花蓮縣旅宿商業同業公會理事長張琄菡表示，12月初目前住房率2成8，跨年住房因縣府未公布跨年演唱會卡司，未有明顯訂單；1月下旬農曆過年連假，大家還在觀望交通、旅宿房價，訂房還不明朗。張分析，農曆年有9天連假，許多人計畫出國旅遊，國旅熱度可能下降。

東大門夜市福町夜市主委黃家明說，近期團體客有增多趨勢，下午5時許停車場就出現遊覽車，散客也有增加，整體人潮回升到403地震前的7成。縣府為慶祝12強棒球賽奪冠，推出夜市8折優惠，還有加倍券等活動，讓夜市人氣升溫。

伴手禮業者劉瑞祺指出，上周全國語文競賽辦在花蓮，許多學生、家長到花蓮比賽兼旅遊，一度讓營業額回到地震前水準，約成長4、5倍，希望縣府多爭取全國賽事。

縣府祭出獎勵金，鼓勵旅行社多帶團到花蓮，總獎金200萬元，帶團數冠軍的業者可獲50萬獎金，第2至13名有10萬元。觀光處長余明勲說，目前雄獅、捷安特與永津國際居前3名。