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球星台東秀廚藝 關懷植物人

聯合報／ 記者徐白櫻／台東報導
原棒協球星昨天到創世基金會台東院陪伴植物人兼協助推銷年菜，場面相當溫馨。圖／創世基金會提供
原棒協球星昨天到創世基金會台東院陪伴植物人兼協助推銷年菜，場面相當溫馨。圖／創世基金會提供

中華隊12強奪冠掀起全台棒球熱，第31屆原棒協關懷盃巡迴至台東舉辦球賽，新任理事長王勝偉、前理事長林智勝及統一獅球員蘇智傑、林岱安等人以行動支持弱勢，昨到創世基金會台東院烹煮年菜陪伴植物人，也推銷年菜組合以募經費。

原棒協關懷盃11月30日至12月2日巡迴至台東，職棒退役及現役的原民球員齊聚台東參與盛會，理事長王勝偉昨率球員前往創世台東院關懷院民，慶祝感恩節。

今年創世首度推出原民風格的年菜組合，球星當眾展現廚藝，示範煎飛魚卵香腸、切片、擺盤及端菜，年菜色香味俱全，令人食指大動。台東子弟王勝偉說，這次返鄉辦關懷盃，特別與創世台東院的院民互動，內心非常感動，請大家多訂購年菜為偏鄉植物人注入服務經費，傳愛至各角落。

台東院表示，物價持續上漲，百工百業皆面臨嚴峻考驗，外界捐款減少導致植物人安養經費短絀5成之多，今年推出金蛇報喜年菜組，一組3800元，義賣結餘將挹注安養經費。

全套年菜包含佛跳牆、櫻花蝦蒲燒米糕、東坡肉、筍干腿庫、金門高粱佐醃肉、烏骨雞湯及高粱原味香腸（飛魚卵香腸），預購至下月中旬截止，除訂購年菜外，也可以認助年菜轉捐在地50個植物人家庭，愛心專線為（089）220848，義賣網址

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台東 年菜 植物人

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