美麗基隆比賽今頒獎 金獎作品「愛之船」正濱漁港取景

基隆市政府舉辦美麗基隆攝影及影片創作比賽今天頒獎，金獎得主的黃玉琳的攝影作品「愛之船」，構圖獲得評審好評，指照片中的模型船，點活正濱漁港及打卡夯點彩色屋的氛圍，對基隆有著非常完整敘述呈現，從參賽作品中勝出。

美麗基隆攝影及影片創作比賽今年舉辦第7屆，今天在基隆長榮桂冠酒店頒獎後落幕，安排基隆高中管弦樂團表演開場。市府參議楊桂杰、基隆市議長童子瑋和市府綜合發展處副處長陳文昭，分別頒獎給金獎得主黃玉琳、銀獎得主鄭景文、銅牌得主謝梅英。

陳文昭表示，今年比賽主題是「富美學的乾淨城市」，希望創作者捕捉到屬於基隆獨有美學的畫面，也希望在過程中觀察到基隆這座城市，正在追求乾淨的一面。這次參賽攝影作品中，有不少作者運用基隆多雨的特色，展現城市獨特美學，也有人拍出具生機、有朝氣的基隆，有別於以往老舊歷史感。

影片創作部分，參賽者各自透過鏡頭裡的故事，表達對基隆這座城市「美學的期許」，以及對海洋環境無汙染「乾淨的倡導」，今年首次有參賽者利用動畫創作參賽，市府希望未來能有更多的創作者發想出不同創意，說出屬於基隆的故事，表達對基隆的關懷。

參賽影片得獎名單為最佳影片獎「黑鳶」，最佳導導獎「基隆之美：從晨曦到夜晚」，最佳劇本獎「美麗基隆 ─ 一把異鄉傘的獨白」，評審團特別獎「《A day of city flaneurs》」、最佳手機拍攝獎「海港之美，開啟未來」。

今年攝影評審為張國治、蔡士瑋、鄧博仁、謝三泰和李宇屏，影片評審為史祖德、馬立群、洪馬克、王亞維和李宇屏，得獎優秀作品2日起在基隆市文化中心1樓展出到10日，獲獎影片作品會在吉隆有限電視基隆公用頻道CH3及魅力基隆YouTube頻道播映。