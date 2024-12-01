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東大門夜市人潮回來了！自由行補助到20日 花蓮旅宿下殺「0元入住」

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮東大門夜市近期團體客人有變多的趨勢，散客也有增加，整體人潮回到7成。本報資料照片
花蓮東大門夜市近期團體客人有變多的趨勢，散客也有增加，整體人潮回到7成。本報資料照片

交通部觀光署自由行1000元補助到12月20日，許多旅宿業者打價格戰，只要幾百元就能入住4個晚上，甚至有的業者下殺至0元入住，要在補助倒數階段再衝高業績。11月住房率平均有4成，讓夜市、伴手禮業者逐漸有愈來愈多人消費，希望能回到往日榮景。

為吸引旅客到花蓮玩，網路上有度假酒店打出價格戰，在12月20日前使用旅遊補助入住，雙人同行5天4夜每晚只要200多元，甚至不分平假日含早餐；或是2人1800元一泊二食，提供早餐跟晚餐，除了吸引旅客訂房入住外，也有不少在地人消費支持，當作微旅行。還有平價旅館推出0元入住方案，只要帶著行李即可免費住宿，成為許多年輕人的首選。

花蓮縣觀光協會理事長陳義豐表示，縣府大力推廣旅行社帶團訪花，11月住房率有4成。不過補助到12月20日，目前12月住房率還沒有明顯起色，1月除了樂團五月天開演唱會的18、19日之外，其他周末與過年連假住房率仍有許多空房。

花蓮縣旅宿商業同業公會理事長張琄菡說，12月初住房率目前有2成8，希望在縣府與業者努力下能突破3成。至於跨年住房率，由於縣府還沒有公布跨年演唱會名單，尚未有明顯的訂房訂單。1月中五月天演唱會住房率有6成；而1月下旬過年連假，因大家還在觀望交通、旅宿房價，現在訂房還不明朗，以自家飯店為例，詢問過年住宿電話少了約一半，仍希望旅客過年到花蓮走走。

東大門夜市福町夜市主委黃家明說，近期團體客人有變多的趨勢，下午5時許停車場就出現遊覽車，散客也有增加，整體人潮回到7成。同時縣府為慶祝12強棒球賽奪冠，推出夜市8折優惠，還有加倍券等活動，讓夜市人氣升溫。

伴手禮業者劉瑞祺指出，上周全國語文競賽辦在花蓮，學生、家長都來花蓮比賽兼旅遊，一度讓營業額回到地震前的水準，大約成長4、5倍，希望縣府多爭取全國賽事，藉此吸引民眾到花蓮消費。

交通部觀光署自由行1000元補助到12月20日，許多旅宿業者打價格戰，只要幾百元就能入住4個晚上，甚至有的業者下殺至0元入住，要在補助倒數階段再衝高業績。本報資料照片
交通部觀光署自由行1000元補助到12月20日，許多旅宿業者打價格戰，只要幾百元就能入住4個晚上，甚至有的業者下殺至0元入住，要在補助倒數階段再衝高業績。本報資料照片

夜市 花蓮

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