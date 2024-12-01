原棒協球星台東大秀廚藝 替創世植物人爭取年菜訂單

12強賽後颳起棒球熱，第31屆原棒協關懷盃巡迴至台東開打，格外受到關注。新任理事長王勝偉、前理事長球林智勝及統一獅蘇智傑、林岱安等人以行動支持弱勢，今天一同到創世基金會台東院烹煮年菜關懷植物人，也替「金蛇報喜」團圓年菜打廣告，呼籲外界一起響應愛心。

原棒協關懷盃11月30日至12月2日巡迴至台東舉辦，職棒退役及現役原民球員齊聚台東較勁，今天中午，理事長王勝偉帶領球員們一同到創世台東院關懷院民，陪伴植物人度過感恩節。

王勝偉是出生台東成功鎮的阿美族人，他說，這次返鄉辦關懷盃，也特別安排與創世台東院的院民互動，內心非常感動，也藉由活動邀請社會大眾加入公益行列，請大家多訂購年菜為偏鄉植物人注入服務經費，傳愛至各角落。

創世基金會台東院表示，物價持續上漲，百工百業皆面臨嚴峻考驗，許多植物人家庭苦上加苦，台東院今年推出金蛇報喜全套年菜組，一組3800元，義賣結餘將挹注植物人安養經費。