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原棒協球星台東大秀廚藝 替創世植物人爭取年菜訂單

聯合報／ 記者徐白櫻／台東即時報導
原棒協球星今天到創世台東院陪伴植物人度過感恩節。圖／創世基金會提供
原棒協球星今天到創世台東院陪伴植物人度過感恩節。圖／創世基金會提供

12強賽後颳起棒球熱，第31屆原棒協關懷盃巡迴至台東開打，格外受到關注。新任理事長王勝偉、前理事長球林智勝及統一獅蘇智傑、林岱安等人以行動支持弱勢，今天一同到創世基金會台東院烹煮年菜關懷植物人，也替「金蛇報喜」團圓年菜打廣告，呼籲外界一起響應愛心。

原棒協關懷盃11月30日至12月2日巡迴至台東舉辦，職棒退役及現役原民球員齊聚台東較勁，今天中午，理事長王勝偉帶領球員們一同到創世台東院關懷院民，陪伴植物人度過感恩節。

王勝偉是出生台東成功鎮的阿美族人，他說，這次返鄉辦關懷盃，也特別安排與創世台東院的院民互動，內心非常感動，也藉由活動邀請社會大眾加入公益行列，請大家多訂購年菜為偏鄉植物人注入服務經費，傳愛至各角落。

創世基金會台東院表示，物價持續上漲，百工百業皆面臨嚴峻考驗，許多植物人家庭苦上加苦，台東院今年推出金蛇報喜全套年菜組，一組3800元，義賣結餘將挹注植物人安養經費。

金蛇報喜全套年菜包含佛跳牆、蒸籠櫻花蝦蒲燒米糕、東坡肉、筍干腿庫、金門高粱佐醃肉、烏骨雞湯及金門高粱原味香腸，附年節喜氣保冷袋。創世說，期盼企業、社團及個人響應愛心預訂團圓年菜，也可以認助年菜轉捐台東在地弱勢及植物人家庭，愛心專線為（089）220848年菜小組，義賣網址：https://reurl.cc/96ZG1X。

創世基金會台東院推出金蛇報喜年菜，期盼各界踴躍認助團圓年菜。圖／取自創世官網
創世基金會台東院推出金蛇報喜年菜，期盼各界踴躍認助團圓年菜。圖／取自創世官網
原棒協球星當場秀廚藝，希望替創世基金會多爭取一些年菜訂單。圖／創世基金會提供
原棒協球星當場秀廚藝，希望替創世基金會多爭取一些年菜訂單。圖／創世基金會提供
原棒協球星今天到創世台東院陪伴植物人，場面相當溫馨。圖／創世基金會提供
原棒協球星今天到創世台東院陪伴植物人，場面相當溫馨。圖／創世基金會提供

台東 年菜 植物人

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