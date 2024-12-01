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花蓮振興觀光獎金加碼 旅行社帶團人數冠軍可得50萬元

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮縣政府為振興403地震後的觀光產業，以獎勵金的模式，推出旅行社帶團人數競賽，總獎金200萬元，活動期間累計帶團人數最多的業者可獲得50萬元。本報資料照
花蓮縣政府為振興403地震後的觀光產業，以獎勵金的模式，推出旅行社帶團人數競賽，總獎金200萬元，活動期間累計帶團人數最多的業者可獲得50萬元。本報資料照

花蓮縣政府為振興403地震後的觀光產業，以獎勵金的模式，推出旅行社帶團人數競賽，總獎金200萬元，活動期間累計帶團人數最多的業者可獲得50萬元獎金，第2名至第13名也有10萬元，盼能吸引業者帶團客到花蓮旅遊。

縣長徐榛蔚表示，5月推出「2024永續遊花蓮-旅行社獎勵方案」，獲得旅行社支持與回響，帶團總獎勵金2500萬元已全數用畢；為延續觀光熱潮，觀光處針對帶團人數競賽活動將延長至12月20日，讓旅行社業者透過競賽，進一步振興觀光產業。

觀光處指出，這次「帶團人數競賽」累計人數自5月計算到12月20日止，其中，第1名冠軍可得50萬元、第2名亞軍30萬元、第3名季軍20萬元，第4名至13名也有10萬元，會給予業者緩衝時間補件。

觀光處長余明勲說，「帶團人數競賽」競爭激烈，目前雄獅旅行社、捷安特旅行社與永津國際旅行社位居前3名，3家旅行社帶團人數皆已突破1600人次；若想進入前13名的旅行社，帶團人數至少有479人次，鼓勵業者把握活動期間帶團旅遊。

縣府觀光處指出，帶團總獎勵金在11月底用完，申請件數自活動開跑後雖然沒有大起大落，不過暑假旺季送件數有增加，加上去年活動只有500萬元經費，今年加碼至2500萬元，整體旅遊人數確實有較去年增長。

另外，旅行社帶團到花蓮旅遊除了有縣府補助，即日起也可申請交通部觀光署針對12人以上團體的累計加碼獎助，第1團最高獎助2萬元、第2團2.5萬元、第3團以上每團3萬元，每家業者以申請20團為限。

徐榛蔚 旅行社 花蓮縣政府

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