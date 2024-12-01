影／好美…宜蘭市耶誕點燈有幾米風 宣布耶誕月系列啟動

迎接耶誕節，宜蘭市公所在市民之森打造耶誕歡樂氛圍的大型裝置藝術，今年除了把燈飾範圍擴大到市公所周邊，時間上也以耶誕月系列活動的方式呈現，除了以點燈宣告啟動，接下來還有耶誕市集、耶誕音樂晚會及燈車遊行，歡迎民眾參與暖暖的系列活動，把美照拍好拍滿。

宜蘭市民之森及市公所周邊隨著昨晚點燈，籠罩濃濃的耶誕氛圍，吸引民眾晚上散步路過或家長帶小孩來看耶誕燈飾，尤其很多燈飾分布在幾米人偶周邊，點綴幾米繪本人物更加閃亮動人，適合美拍合影入鏡。今年市公所進一步把耶誕節擴大成「耶誕月」系列活動，市長陳美玲要把溫暖幸福分送給大家。

宜蘭市耶誕月系列活動從市民之森廣場的耶誕點燈起始，接著是12月14日下午3時至晚上9時的市民之森「耶誕市集」，當天安排打卡送限量小禮物，活動前會在幸福宜市Yilan City及宜蘭市文化發展所粉絲專頁公告領取辦法；耶誕市集活動當天晚上7時起，社團法人宜蘭縣全福關懷協會的「耶誕音樂晚會」表演，節目豐富，還有詩班帶領大合唱祈福，讓宜蘭市能夠充滿著愛的祝福，音樂晚會備有多項摸彩獎品；最後壓軸則是12月20日晚上7時「耶誕燈車遊行」。