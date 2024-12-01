12強賽陳傑憲Team Taiwan手勢 宜蘭城隍廟神明早就比了
12強棒球賽的中華隊長陳傑憲上對日本隊狂轟3分砲，跑壘時雙手在胸前比出「神秘手勢」，事後他說明是要昭告全世界「我們來自台灣」，民眾今天爆出這個讓人驕傲的冠軍手勢也出現在宜蘭市神隍廟，有尊神明比出一模一樣手框，讓人不禁大讚超神算。
陳傑憲在胸前比出框框手勢，自然真情且有力，這個奠定冠軍盃的神秘手勢，大家眾說紛紜，後來陳傑憲解釋，中華隊代表台灣，自己打出全壘打非常振奮，做出這個手勢就是要告訴大家「我們來自台灣」，是台灣的驕傲；後來變成Team Taiwan通關密語，代表尚勇台灣人。
未料，民眾發現宜蘭市城隍廟有尊神明也比出一樣手勢，拍照上傳「冠軍手勢的神尊，只是鬍子比較長蓋住了！ 歡迎大家一起來朝聖」，引起網友熱烈討論。有人說「原來神明早就料到中華隊會得冠軍」，「冥冥中注定的緣分怎麼那麼巧合」，「以後請神明坐鎮幫台灣隊加油」。
宜蘭市城隍廟表示，這尊神明是隸屬於六部裡的「工科」，六部尚書共有吏戶禮兵刑工，主要是掌管工程建設之神，透過手勢穿越古今，如此美好的巧合，讓人感到溫暖欣喜。
除了宜蘭市城隍廟，台北萬華艋舺青山宮也有一尊神像擺了一樣姿勢？艋舺青山王臉書專頁上傳照片與賽事畫面進行比對，「今日我最紅...艋舺青山宮增祿司早於 100 年前便比出了冠軍手勢」，討論熱度相當高。
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