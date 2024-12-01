相同團隊經營園所拉警報 基市府：涉案人未在基隆任職
台北市發生教保員虐童、猥褻案，台北市議員苗博雅指涉案人所屬同一團隊經營非營利幼兒園工作過，擔心有「黑數」。基市府教育處今天說，這家團隊在基隆經營2處幼教園地，經調查涉案人並未任職，下周將安排現場督導訪視。
苗博雅昨天代表受害家長發表聲明，指整起事件關鍵在經營團隊與德育護理健康學院有關聯，在各縣市都有受託經營幼兒園或教保服務中心。德育學院有幼保系，經營團隊大量任用自家畢業生，導致發生教保員不當對待事件，互相包庇，高層得知消息也置之不理，直到今年8月間有家長報案後才曝光。
基市教育處今天表示，北市涉案幼兒園經營團隊在基隆市，負責私立德育護理健康學院附設基隆市幼兒園、台電職場互助教保資源中心營運，經過調查，涉案的教保員並未在這兩處幼教地點任職。
教育處說，市府除了依照幼照法基礎評鑑規定，定期督導本市一般公私立幼兒園，去年起還進行不定期稽查作業。為了避免不當對待及強化幼兒安全，公共化幼兒園公共區域監視器今年已100%建置，以強化學童公共安全。
教育處指出，基隆市幼兒園進用人員前，均落實資格（良民證）查核，如有教保人員發生違法事件，調查屬實會即時公告裁罰資訊。今年度更以全面調訓方式，辦理全市教保人員正向管教工作坊，提升教保人員教保知能方式營造溫暖接納正向的師生關係。未來將更加強行政教學督導，打造友善幼兒學習環境，杜絕違法不當情事發生。
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