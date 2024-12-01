穿拖鞋搭雨衣..滂沱大雨聽演唱會超狼狽 歌迷喊宜蘭要巨蛋

宜蘭多雨，戶外舉辦大型活動一旦遇到下雨，表演者與觀眾都辛苦。知名樂團「告五人」今年3月間在宜蘭運動公園田徑場開唱，竟是全場滂沱大雨，歌手在雨中撐傘開唱，歌迷穿雨衣搭拖鞋，模樣超狼狽，身上的濕分不清是汗水還是雨水，好羨慕人家台北有巨蛋。

宜蘭好久沒有大型演唱會，告五人返鄉開唱，運動公園田徑場滿場歌迷，未料第一天演唱會下了半場的雨，第二天更是下了整場雨。歌者在雨中撐傘唱歌，表演受限也嗨不起來，主唱雲安對著歌迷大喊「宜蘭人沒在怕下雨的啦」，勉強帶動氣氛。

李小姐說，她聽了這麼多場演唱會，還是第一次穿拖鞋、搭配雨衣的奇特裝扮，乖坐在搖滾區，3名團員從頭到尾撐傘唱歌，也是超誇張的；演唱會剛開始小雨，當唱到「你所到之處（就下雨）」這首歌時，突然傾盆大雨嘩啦啦，全場歌迷爆笑。

李小姐表示，臉上雨水與汗水夾雜，旁邊有家長抱著小孩的很慘，褲管及鞋子全濕了，聽到最後很不舒服，宜蘭如果能有足夠大小的室內空間可以辦演唱會，大家不必這麼狼狽。