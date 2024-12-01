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12強賽後各縣市都想「孵蛋」宜蘭爭取小巨蛋 花蓮擔心養不起大巨蛋

聯合報／ 記者陳敬丰王燕華戴永華／連線即時報導
斥資2億元翻新整建宜蘭運動公園田徑場，提供民眾運動休閒好去處。圖／縣府提供
斥資2億元翻新整建宜蘭運動公園田徑場，提供民眾運動休閒好去處。圖／縣府提供

台北大巨蛋去年啟用，接連舉辦國際賽事與演唱會，成為國內大型室內場館的新標竿。與台北相比，宜蘭與花蓮經常下雨，對室內場館需求更殷切，花蓮小巨蛋空間不足，爭取大巨蛋恐也養不起；宜蘭沒有任何大型室內場館，淋雨聽演唱會、看棒球賽好心酸，只盼有個小巨蛋。

宜蘭有梅雨、夏天颱風多、入冬東北季風嚴寒。早在前縣長呂國華任期最後一年2009年時，馬英九總統同意補助宜蘭蓋小巨蛋，地點位於羅東運動公園，但林聰賢縣長上任後，中央給兩個選項，在羅東運動公園蓋小巨蛋？或宜蘭運動公園蓋國民運動中心？縣府評估選擇後者。

羅東縣議員陳鴻禧大嘆可惜，宜蘭人錯失一次擁有小巨蛋機會，此外2018年前代理縣長陳金德把羅運旁的一塊土地變更為機關用地，提議蓋蛋，但縣府必須花6億多元徵收土地，負擔沉重而作罷。

宜蘭「孵蛋」不了了之。今年3月知名樂團告五人返鄉開唱，2萬名粉絲在大雨滂沱的宜蘭運動公園聽歌，再次引燃興建小巨蛋的火花。縣議員林岳賢提案請縣府研議孵蛋，獲得跨黨派議員連署支持，林岳賢說，爭取興建小巨蛋並非跟風，宜蘭人真的需要。

縣議員建議把運動公園田徑場全面加蓋成小巨蛋，縣政府表示，加蓋勢必需要打掉重建，且田徑場每年例行舉辦多場大型競賽，綜合評估之後提出「替代方案」，在司令台左右兩翼頂棚延伸（並加裝座椅）計畫，經費約1億9千多萬元。

體育署最後回函「優化全民運動與賽會環境計畫」審辦完竣，有剩餘經費並開放受理申請時再行提報，如果評估有急迫性，請自行編列經費施作。

副縣長林茂盛表示，在現有的宜蘭運動公園田徑場全面加蓋或蓋蛋，都需龐大經費與工時，要不然就是另外找地點，無論哪種方案都不是短時間可以達成。

花蓮目前有「小巨蛋」花蓮縣立體育館可容納5000人，自2001年完工以來，大多舉辦運動賽事、產業媒合會等，地震後曾當作避難場所，縣府每年的夏戀嘉年華演唱會在東大門廣場舉辦，不在小巨蛋，11月初的五月天演唱會遇上颱風延期。

「小巨蛋雖小，但夠用了」，縣府代理祕書長饒忠說，有小巨蛋，也有田徑場及棒球場，近幾年來分別舉辦全民運、全國中等學校運動會，幾個場館翻修後符合國際標準，還爭取到2026國際少年運動會到花蓮舉辦。

他說，五月天公益演唱會是幾年才一次，而夏戀嘉年華和各縣市跨年演唱會一樣露天開唱，以花蓮人口規模，小巨蛋夠用，大巨蛋工程費用驚人，管養支出也很龐大，久久才用一次，效益不足。

宜蘭縣政府爭取在司令台左右兩翼頂棚延伸（並加裝座椅）計畫，經費約1億9千多萬元，體育署表示，優化全民運動與賽會環境計畫已經審辦完竣，有剩餘經費並開放受理申請時再行提報。圖／本報系資料照
宜蘭縣政府爭取在司令台左右兩翼頂棚延伸（並加裝座椅）計畫，經費約1億9千多萬元，體育署表示，優化全民運動與賽會環境計畫已經審辦完竣，有剩餘經費並開放受理申請時再行提報。圖／本報系資料照
花蓮縣立體育館又稱小巨蛋。記者王燕華／攝影
花蓮縣立體育館又稱小巨蛋。記者王燕華／攝影
花蓮縣立體育館雖是室內場館，被稱為小巨蛋，可容納5000人，舉辦大型活動還夠用。圖／本報資料照
花蓮縣立體育館雖是室內場館，被稱為小巨蛋，可容納5000人，舉辦大型活動還夠用。圖／本報資料照

宜蘭 小巨蛋 運動

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