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火箭發射選址 台東南田村：準備好了

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
「國家火箭發射場」台東南田及屏東九鵬成為候選場址，國家科學及技術委員會昨天在南田舉辦首場公聽會，事關地方發展，地方政府及在地村民踴躍參與，並表達高度支持及配合國家政策意願。記者尤聰光／攝影
「國家火箭發射場」台東南田及屏東九鵬成為候選場址，國家科學及技術委員會昨天在南田舉辦首場公聽會，事關地方發展，地方政府及在地村民踴躍參與，並表達高度支持及配合國家政策意願。記者尤聰光／攝影

國科會8月公告國家發射場域候選場址為台東縣達仁鄉南田村及屏東縣滿州鄉九棚村兩處，南田昨首場公聽會，地方表達高度支持及配合意願。村民說「我們準備好了，就等政府宣布」。國科會表示，明年3月底前公布場址，2030年建置完成。

國科會表示，台灣東南角是廣闊太平洋，火箭飛出去後，推進器脫離箭體就會掉到海裡，發射軌道不會影響北邊鄰國日本及南邊菲律賓，南田和九棚相對較安全性，且距離赤道近，以東南角向東每秒4至5百公尺轉速，可大幅減省升空能量。

國科會前瞻及應用科技處處長蔡妙慈說，南田和九棚地理自然環境條件一樣，都符合火箭發射設定要求，地方政府及居民是否支持和配合是關鍵。

2020年民間晉陞太空公司原計畫在南田發射火箭，因土地問題轉至澳洲發射，政府開始關注並推動太空科技發展，卻一直覓無發射場地，為此國科會今年8月公告台東達仁鄉南田村及屏東滿州鄉九棚村列為候選場址。

國科會表示，發射場域總面積需25公頃，位置須距離省道及都市計畫區15公里以上，發射作業區須臨海且邊長至少大於600公尺，寬度至少大於200公尺或有自然屏障，未來場址確定後，不只發射火箭，也會與在地歷史及人文結合，推動觀光、產業、教育、建設等發展。

南田村長高富源說，地方準備好了，但政府必須尊重土地所有人的意見，回饋金機制要落實到所有村民，也要完善基礎建設；部落會議主席楊陳田龍說，地方希望發射場落腳南田，且發射台就設在原晉陞發射飛鼠一號的場域，最安全適合。

國科會 屏東縣 火箭

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