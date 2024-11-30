基隆市府舉辦「看不見的旅遊」 民眾：黑暗世界的生活竟是如此艱難

基隆市政府社會處今天舉辦很特別的「看不見的旅遊」，有12組市民參與，大家矇起眼體驗視覺者看不到的感覺，用視覺以外的觸摸感官探索，從吃飯、過馬路到摸牆。有民眾說「看不到東西真的寸步難行，吃飯也吃到鼻子了，第一次體驗黑暗世界的生活，竟是這樣的艱難」。

「看不見的旅遊」活動設計多站式感官體驗，包括觸覺探索、嗅覺辨識及矇眼品味基隆美食等，並由視障導覽員帶領參加者走訪岸田吳服店、自立書局、有愛店家Café等地點。

參加者在導覽過程中學習小白杖的使用技巧，親身體驗視障者如何在陌生環境中找到方向，更在活動中的用餐環節安排語音主選單及矇眼用餐體驗，讓參加者能夠直觀地瞭解視障者的世界，以提升對障礙議題的關注與同理心。

一名參加者說，過馬路時沒有眼睛可以看馬路，根本不敢往前走，寸步難行，也不知前方是紅燈、綠燈，「沒有人前導，根本不敢過馬路，」

參加者還矇眼體驗觸覺探索，觸摸基隆自立書店超過百年歷史的石牆；在隆有愛店家Café矇眼用餐時，大家用手摸，用嗅覺辨識食物，但有人說，食物都夾到鼻子了；參加民眾還體驗矇眼分類紅豆、綠豆、黃豆，但大家根本分不清，直說沒有眼睛，真的好難分。