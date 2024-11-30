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打工存錢想幫阿嬤買洗衣機 江冠辰獲頒獎學金

中央社／ 宜蘭縣30日電

國立頭城家商學生江冠辰承擔家中經濟，在餐廳打工，更希望存錢幫骨刺疼痛難行、常去溪邊洗衣的阿嬤買洗衣機，減輕家事負擔。葛瑪蘭文化基金會獲知後，發動募款幫助他圓夢，今天也頒發獎助學金，鼓勵他在逆境中向上。

由葛瑪蘭汽車客運捐助成立的葛瑪蘭文化基金會，今天在國立羅東高中舉辦113年度宜蘭地區優秀學生獎助學金頒獎暨營養午餐捐助典禮，設籍宜蘭的大專院校及高中職校學生包含江冠辰等，共有48名優秀學生獲選。

江冠辰受訪時說，因父親肺部患有嚴重疾病無法工作，唯靠年邁阿嬤照顧家人生活起居，父親與阿嬤都是身心障礙者，雖領有補助，仍不敷生活開銷及龐大醫藥費，家中經濟仰賴他利用下課時間到餐廳打多份臨時工。

江冠辰表示，骨刺疼痛難行的阿嬤為幫家中節省水電費，常在夜裡在溪邊洗衣，還要擔心野外各種蟲蛇出沒攻擊；他想要打工存錢幫阿嬤買洗衣機，減輕她的家事負擔，但日前他要去打工途中又發生車禍，雪上加霜，影響家中經濟收入。

江冠辰說，因他的名字與知名主廚江振誠發音相近，希望努力考取專業餐飲證照，在課業成績上名列前茅，未來能考上好大學、投入餐飲工作，擁有一家餐廳經營，改善家中經濟。

葛瑪蘭文化基金會表示，獲知江冠辰家中困境後，葛瑪蘭汽車客運員工發動募款幫助江冠辰圓夢，並將洗衣機送到他家中，希望在寒冷的冬天增添溫暖，讓江冠辰在日後求學路上，放心朝目標前進。

阿嬤 餐廳

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