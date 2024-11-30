山屋如廁更潔淨 太管處首度與民航合作空運木屑上南湖

太魯閣國家公園園區範圍有多條熱門登山步道，近年陸續更新山屋，為提升住宿品質，首度與民航業者合作，由直升機分批載運總重1公噸的木屑上山，提供南湖山屋生態廁所使用。

太魯閣國家公園管理處遊憩服務課長聶士詔表示，目前在屏風山屋有委外廠商，以人力將木屑背負上山，南湖圈谷雖是熱門登山點，每年超過萬人登山，但因距離太遠，無法比照辦理。

為改善南湖山屋的環境，太管處與剛成立的勁捷航空接洽，採契約合作方式，一連3天由直升機將木屑載上山，再由保育志工搬運到山屋儲放，連續幾天飛了好幾架次，載運1000公斤上山。

太管處表示，這是首度與民航公司合作以直升機辦理高山資源運補，可提升時效，也減少人力長途背負的風險，未來如果有其他適合地點，勁捷航空也願意，也盼擴大運補範圍。