台東國際熱氣球嘉年華 獲台灣活動卓越獎銀質獎

台東國際熱氣球嘉年華活動獲台灣活動卓越獎公共服務活動銀質獎，這也是熱氣球嘉年華獲得的第5個獎項。台東縣政府表示，證明這活動具有優質品質及國際競爭力。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，第11屆台灣活動卓越獎頒獎典禮29日於台北國際會議中心舉行，台東縣以「2023台灣國際熱氣球嘉年華」榮獲公共服務活動銀質獎。

台東縣政府交通及觀光發展處副處長洪國欽表示，這項獎項是對台東熱氣球活動的肯定，彰顯台東將自然環境、地方特色與國際視野結合的努力，不僅叫好叫座、重視永續發展，具有優質的活動品質及國際競爭力，將持續提升活動品質與服務。

台東縣政府交觀處表示，台灣國際熱氣球嘉年華曾獲2022美國繆思創意大獎的最高榮譽鉑金獎、2016及2012台灣活動卓越獎的銀杯獎及銅杯獎，2013年獲天下雜誌金牌服務大賞活動類全國第2名，廣受好評。2025台灣國際熱氣球嘉年華也將在明年暑假與民眾見面，歡迎大家探索台東多元魅力。