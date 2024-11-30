高端捐贈流感疫苗 花蓮19至49歲青壯族群可免費接種

流感進入高峰期，花蓮截至目前有12例重症，均未施打疫苗。除了9萬劑公費疫苗，花蓮縣府獲高端公司捐贈1800劑疫苗，提供19到49歲族群免費接種，今天開打，有年輕媽媽專程來注射，保護自己也保護孩子。

花蓮縣衛生局表示，今年公費疫苗獲配9萬劑，10月1日開打，2個月已打掉8成。公費疫苗未涵蓋到的19到49歲青壯族群，屬於家中、社會重要經濟支柱，若感染流感，雖然症狀不像長輩、幼兒嚴重，但也會影響家庭運作，自費施打每劑1000元，也是一筆負擔，因此向高端爭取到1800劑，盼擴大保護範圍。

今天在遠東百貨花蓮店提供免費接種，衛生局長朱家祥同時頒贈感謝狀給高端公司總經理李思賢。民眾施打情形踴躍，家有兩名幼兒的江姓媽媽說，孩子都打了疫苗，自己也來接種，保護自己也保護孩子。36歲的梁先生聽說流感要進入高峰期，前來接種希望能加強保護力，避免感染。

衛生局長朱家祥說，花蓮是全國唯一提供19到49歲族群免費接種流感疫苗，這次是第二次，高端今年初也曾捐贈一批流感疫苗在1月施打，考量秋冬是呼吸道病毒好發季節，流感進入高峰期，接下來有耶誕節、跨年、農曆新年等，人流往返密集，因此提前到11月底辦理免費接種。