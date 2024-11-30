聽新聞
0:00 / 0:00
基隆山區山豬山羌暴增毀農作 市府擬補助防護措施
基隆七堵山區近來山豬、山羌數量暴增，綠竹筍、地瓜和山藥等農作都受害，至少減產三分之一，農民大吳心血都吃光，損失慘重。市府產業發展處表示，已研議農民設置防護措施的補助，盼減少損失。
七堵山區農友闕進益說，「葉子都被吃光，連埋在土裡的地瓜被挖出來掃光」，山羌是吃葉菜類作物，葉子吃光就長不出土裡的作物，而山豬則會挖地下塊莖，地瓜、山藥等都不放過，又常常來，農民不能持用槍械，又都半夜來亂，很難阻止。
瑪東社區發展協會理事長陳祈全指出，以前農民會商請原住民上山打山豬，但現在獵人少了，大家對山豬、山羌束手無策，保育聲音高漲，因此山羌，數量都暴增，每處農作都飼受被搜刮之苦，產產少了三分之一。
中華民國自然生態保育協會研究員左承偉有在七堵山區設照相設備，拍下不少山羌及山豬啃吃農作的畫面，他說，近年推廣設電網，嚇阻動物進入，但成效有效，很容易斷電，維護不容易。
市府產發處副處長蔡馥嚀說，在農損區域裝設攝影機，發現山豬和山羌數量增加很多，目前研議補助農民設相關防護措施的一些資材設備，如塑膠套、網子、防護設備等，在不傷害動物的情況下進行保護，減少農作損失。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言