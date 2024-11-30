基隆山區山豬山羌暴增毀農作 市府擬補助防護措施

基隆七堵山區近來山豬、山羌數量暴增，綠竹筍、地瓜和山藥等農作都受害，至少減產三分之一，農民大吳心血都吃光，損失慘重。市府產業發展處表示，已研議農民設置防護措施的補助，盼減少損失。

七堵山區農友闕進益說，「葉子都被吃光，連埋在土裡的地瓜被挖出來掃光」，山羌是吃葉菜類作物，葉子吃光就長不出土裡的作物，而山豬則會挖地下塊莖，地瓜、山藥等都不放過，又常常來，農民不能持用槍械，又都半夜來亂，很難阻止。

瑪東社區發展協會理事長陳祈全指出，以前農民會商請原住民上山打山豬，但現在獵人少了，大家對山豬、山羌束手無策，保育聲音高漲，因此山羌，數量都暴增，每處農作都飼受被搜刮之苦，產產少了三分之一。

中華民國自然生態保育協會研究員左承偉有在七堵山區設照相設備，拍下不少山羌及山豬啃吃農作的畫面，他說，近年推廣設電網，嚇阻動物進入，但成效有效，很容易斷電，維護不容易。