國科會明年3月公布火箭發射場址 南田村：我們準備好了

「國家火箭發射場」台東南田及屏東九鵬成為候選場址，國家科學及技術委員會今天在南田舉辦首場公聽會，事關地方發展，地方政府及在地村民踴躍參與，並表達高度支持及配合國家政策意願。村民普遍表示「我們準備好了，就等政府宣布」。國科會表示，明年3月底前公布發射場址。

國家科學及技術委員會處長蔡妙慈表示，台東南田和屏東九鵬地理自然環境條件一樣，都符合火箭發射設定要求，因此，地方政府及在地居民是否支持和配合就極為關鍵重要，畢竟選址後續的相關行政作業能否順利，都要靠地方上的支持配合，明年第一季公布發射場址，2030年建置完成。

2020年民間晉陞太空公司原在台東南田發射火箭，卻因土地問題，轉至澳洲發射；政府開始關注並積極推動太空科技發展，卻一直覓無發射場地，為加速國家太空科技發展，最後國科會於今年8月公告，將台東達仁鄉南田村及屏東滿州鄉九棚村列為候選場址。今天在南田辦理首場地方公聽會。

國科會表示，火箭發射場域總面積需25公頃， 且位置需與省道及都市計畫區 15公里以上距離，發射作業區需臨海且邊長至少大於 600公尺，寬度至少大於200公尺或有自然屏障，南田都符合條件，未來場址確定後，不單單只是發射火箭，也能將與在地既有歷史及人文結合，推升觀光、產業、教育、建設等面向發展。

「我們準備好了，就等政府宣布。」南田村長高富源說，他們準備好了，政府也必須在土地取得徵收尊重土地所有人的意見及回饋金機制落實到每位村民身上，此外在基礎建設上也能夠完善。部落會議主席楊陳田龍說，他們都希望發射場落腳南田，且發射台就設在原晉陞發射飛鼠一號的場域，最安全適合。