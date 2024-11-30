宜蘭鐵道通車百年 蒸機女王與百年前首發列車同時間進站

宜蘭縣鐵道今天通車百周年，台鐵公司與宜蘭縣政府合作，舉辦鐵道百年紀念特展，今天上午「蒸機女王」CT273蒸汽機車頭特別從福隆行駛至蘇澳，並在宜蘭站停留1小時；巧合的是，蒸機女王到宜蘭站誤點，卻恰恰與百年前首航的發車時間相同。

縣史館指出，1924年草嶺隧道開通，北起八堵、南至蘇澳的宜蘭線全線完工通車，11月30日上午10時40分宜蘭站第一班列車出發。

今天上午10時許，眾多鐵道迷湧入宜蘭站，等待蒸機女王進站。原本表定10時半到站，由於稍早在頭城站停留時，同樣與許多鐵道迷合影耽擱了時間，蒸機女王直到10時42分許才駛抵宜蘭站，雖然誤點了約10分鐘，反而和百年前首班車的發車時間相近。

宜蘭縣長林姿妙、議長張勝德等人也在月台迎接蒸機女王，和搭乘蒸機女王一同到宜蘭的台鐵公司總經理馮輝昇交接路牌，復刻百年前首航；過去鐵路尚未電氣化，站內列車為了確認行駛先後的路權，需交接路牌，如今全台只剩平溪線還有這個流程。

林姿妙說，宜蘭重視永續發展，近年爭取到高鐵延伸宜蘭、鐵路高架化、快速道路延伸宜蘭等工程，都已逐步進行；交通建設促進宜蘭發展，在鐵道通車百年的歷史時刻，盼與大家一起認識宜蘭交通發展的歷程，對未來有更多想像與期待。

縣史館表示，今年6月6日起的鐵道百年紀念集章活動，至今已經有近3000人參加，即日起則會在宜蘭站外與羅東站大廳舉辦紀念特展，介紹宜蘭縣鐵道修築歷史，包含日本時代修築工程的珍貴照片，和當時的鐵道人員工作手冊；羅東站入口大廳，還有藝術家吳起良的火車線畫作品特展。