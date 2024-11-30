經費增21億、工期延1年…蘇澳溪分洪 政院拚2028完工

宜蘭縣蘇澳溪分洪工程盼解決蘇澳地區水患，原核定總經費54億元、2027年完工，因物價上漲且新增工項，經費上漲至75.6億元，工期也會延長，行政院政務委員陳金德昨允諾明年3月公開招標，力拚2028年底完工。

蘇澳三面環山且雨量大，2010年梅姬颱風侵襲，蘇澳淹水最深3.3公尺，面積達92公頃，去年3月2日行政院同意辦理分洪工程，54.13億元由政院全額負擔，工程將從蘇澳溪開闢1條穿過山區的分洪隧道，通往內埤海灣，隧道長2.4公里、斷面直徑10.2公尺，分洪量每秒690立方公尺。

縣府水資處指出，近年疫情、戰爭、缺工等因素導致物價飆漲，且工程新增2處橫坑與公共藝術項目，加上開通隧道的地段地質較差，須加強隧道支撐，種種因素相加，評估總經費上升到75.68億元，總工期3年7個月，較原計畫增加21.54億元、1年工期。

陳金德昨視察表示，這次新增預算與工期只是修正，會審核很快，明年3月公開招標沒問題；這是繼員山子分洪後，台灣第二個大規模分洪，全國都很重視，盼早日完工，生態維護也很重要，要設計魚梯等生態工程，也要盡量減少碳排。

蘇澳鎮長李明哲說，今年山陀兒颱風來襲，蘇澳市區再次多處淹水，就是因為分洪道還沒做好，希望盡快完成，淹水噩夢不要再來。