快訊

多位藍營大咖出席！吳伯雄舉辦鑽石婚宴開90桌 宣布將捐4千萬

青龍獎／南韓影帝憔悴現身！劈腿醜聞後首露面 道歉喊「負起父親責任」

基隆塔1年內2人墜落亡…設防墜網不可行 研議拆欄杆、加高玻璃

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆塔營運近1年發生2人墜地死亡案件，文化觀光局長江亭玫今天表示，將研議拆除塔頂欄桿和加高玻璃的可行性。圖／基市府提供
基隆塔營運近1年發生2人墜地死亡案件，文化觀光局長江亭玫今天表示，將研議拆除塔頂欄桿和加高玻璃的可行性。圖／基市府提供

基隆塔」營運近1年，先後有2人從塔頂墜地死亡。今天有基隆市議員建議改名，不要稱塔，但也有議員認為與建物取名無關。文化觀光局長江亭玫表示，先前考慮設防墜網，發現不可行，現正研議加高玻璃的可行性。

基隆市前市長林右昌任內規畫興建基隆塔，並以山徑連接信二防空洞，打造山、海、城立體旅遊動線。謝國樑上任後完成收尾工程，基隆塔和信二防空洞去年12月正式營運。

今年6月間有名男子從塔上墜落死亡，日前另有1名婦人從基隆塔輕生。基隆塔營運近1年來發生2起死亡案件，引發外界關注。

基隆市議會今天審查基隆塔相關預算時，市議員郭美秀建議改名，不要用「塔」字，因為一般人會連想到靈骨塔，況且基隆塔連通的主普壇，「本來就是屬於比較安靜的東西」；另外可考慮塔頂改成玻璃屋，不要再「裸露」。

市議員張之豪則是舉出「中文世界」以塔命名的多處建物，認為不會有人聯想到靈骨塔，更不要說日本東京晴空塔、義大利比薩斜塔，不需有太多負面的聯想。

審查會主席何淑萍表示，基隆塔是林右昌任內發包興建，並透過民眾票選命名，市議會現在不必要再糾結基隆塔更名問題。

江亭玫說，發生第1次意外後，有討論過設置防墜網，可是考量技術、成效等層面，認為基隆塔並不適合加防墜網，但有增加走動式巡邏人員。日前又發生意外，文觀局已都發處、衛生局、社會局和建築師代表，12月4日會商對策。

江亭玫表示，這次會議首先討論是否是要拆除塔頂的欄杆，以及玻璃是否要加高。因為基隆塔的高度是19到20層樓，迎風面風阻非常大，目前的玻璃高度約1.5公尺，如果要再加高，會擔心風太大的時候能否支撐，相關問題都會在12月4日召開的會議中討論，避免再發生憾事。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

基隆塔營運近1年發生2人墜地死亡案件，文化觀光局長江亭玫今天表示，將研議拆除塔頂欄桿和加高玻璃的可行性。圖／基市府提供
基隆塔營運近1年發生2人墜地死亡案件，文化觀光局長江亭玫今天表示，將研議拆除塔頂欄桿和加高玻璃的可行性。圖／基市府提供

基隆 死亡 議員

延伸閱讀

海科館長陳素芬被控霸凌遭調離 王鴻薇指後台是林右昌

2026選舉布局 蘇巧慧再度撞場林右昌稱一起為地方努力

洪申翰將接勞長 蘇巧慧、林右昌都認能發揮所長

台中樂成宮正殿重修百年慶 林右昌、盧秀燕同賀

相關新聞

基隆塔1年內2人墜落亡…設防墜網不可行 研議拆欄杆、加高玻璃

「基隆塔」營運近1年，先後有2人從塔頂墜地死亡。今天有基隆市議員建議改名，不要稱塔，但也有議員認為與建物取名無關。文化觀...

基隆塔5個月2起人員墜落 市議員建議改名

「基隆塔」6月至今已發生2起人員墜落，市議員認為「塔」字會讓人聯想到靈骨塔，建議改名。市府文化觀光局長江亭玫說，「基隆塔...

視察蘇澳溪分洪工程 陳金德：總經費調升至75億元

行政院政務委員陳金德今天視察「蘇澳溪分洪隧道工程」時宣布，因應原物料價格上漲，將依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增新台幣21...

慶12強奪冠！花蓮東大門夜市連3天8折 傳統市場發加倍券

中華隊在世界棒球12強賽力退美、日等強國，摘下世界第一，花蓮縣政府除發給縣籍選手70萬獎金，也推出慶祝活動，東大門夜市今...

宜蘭員山童玩公園新建工程耗資4.5億元 後年底逐步開放

宜蘭縣員山童玩公園籌備超過20年，總預算4.5億元，第二期工程今天動工，接續第一期工程，施作管線、滯洪池等，耗資3044...

疫情讓戶外活動減少 基市幼兒園設計健康體能課程獲獎

衛生福利部國民健康署今辦健康促進幼兒園成果分享暨頒獎典禮，基隆市立安心幼兒園六堵分班獲頒「佳作」表揚。教育處表示，將持續...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。