基隆塔1年內2人墜落亡…設防墜網不可行 研議拆欄杆、加高玻璃

「基隆塔」營運近1年，先後有2人從塔頂墜地死亡。今天有基隆市議員建議改名，不要稱塔，但也有議員認為與建物取名無關。文化觀光局長江亭玫表示，先前考慮設防墜網，發現不可行，現正研議加高玻璃的可行性。

基隆市前市長林右昌任內規畫興建基隆塔，並以山徑連接信二防空洞，打造山、海、城立體旅遊動線。謝國樑上任後完成收尾工程，基隆塔和信二防空洞去年12月正式營運。

今年6月間有名男子從塔上墜落死亡，日前另有1名婦人從基隆塔輕生。基隆塔營運近1年來發生2起死亡案件，引發外界關注。

基隆市議會今天審查基隆塔相關預算時，市議員郭美秀建議改名，不要用「塔」字，因為一般人會連想到靈骨塔，況且基隆塔連通的主普壇，「本來就是屬於比較安靜的東西」；另外可考慮塔頂改成玻璃屋，不要再「裸露」。

市議員張之豪則是舉出「中文世界」以塔命名的多處建物，認為不會有人聯想到靈骨塔，更不要說日本東京晴空塔、義大利比薩斜塔，不需有太多負面的聯想。

審查會主席何淑萍表示，基隆塔是林右昌任內發包興建，並透過民眾票選命名，市議會現在不必要再糾結基隆塔更名問題。

江亭玫說，發生第1次意外後，有討論過設置防墜網，可是考量技術、成效等層面，認為基隆塔並不適合加防墜網，但有增加走動式巡邏人員。日前又發生意外，文觀局已都發處、衛生局、社會局和建築師代表，12月4日會商對策。

江亭玫表示，這次會議首先討論是否是要拆除塔頂的欄杆，以及玻璃是否要加高。因為基隆塔的高度是19到20層樓，迎風面風阻非常大，目前的玻璃高度約1.5公尺，如果要再加高，會擔心風太大的時候能否支撐，相關問題都會在12月4日召開的會議中討論，避免再發生憾事。

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