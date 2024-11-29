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基隆塔5個月2起人員墜落 市議員建議改名

中央社／ 基隆29日電
「基隆塔」6月至今已發生2起人員墜落，市議員認為「塔」字會讓人聯想到靈骨塔，建議改名。市府文化觀光局長江亭玫說，「基隆塔」經票選後命名，市府尊重，目前以加強防護為主，暫未考慮改名。圖／基隆市政府提供
「基隆塔」6月至今已發生2起人員墜落，市議員認為「塔」字會讓人聯想到靈骨塔，建議改名。市府文化觀光局長江亭玫說，「基隆塔」經票選後命名，市府尊重，目前以加強防護為主，暫未考慮改名。圖／基隆市政府提供

「基隆塔」6月至今已發生2起人員墜落，市議員認為「塔」字會讓人聯想到靈骨塔，建議改名。市府文化觀光局長江亭玫說，「基隆塔」經票選後命名，市府尊重，目前以加強防護為主，暫未考慮改名。

以橋式起重機作為設計概念的「基隆塔」，去年12月啟用，高約67公尺，可眺望基隆港市美景，國民黨基隆市議員郭美秀今天在審查文觀局預算時表示，「基隆塔」已發生2起人員墜落事件，造成附近居民恐慌，她建議「基隆塔」改名，不要有「塔」字，因為「塔」字會讓人聯想到靈骨塔。

郭美秀說，「基隆塔」最上方平台通道連接主普壇（雞籠中元祭普渡地點），大家不要「鐵齒」，可以增設玻璃屋，避免墜落事件再度發生。

民進黨基隆市議員張之豪指出，中國大陸有廣州塔、東方明珠廣播電視塔、澳門旅遊塔等，應該不會有人拿來與靈骨塔比擬，更別說是日本東京晴空塔及義大利比薩斜塔，都是具有代表性建築，而基隆市有「基隆塔」，希望大家不要有太多負面聯想，重點應該放在設備維護及做好防護措施。

江亭玫表示，「基隆塔」發生首起人員墜落事件後，市府召開會議，決定撤除平台通道的椅子，並討論增設防墜網，但經評估後不適合，另增加1名人員走動巡邏，每週六除定點的保全外，另有3名保全從「基隆塔」走到信二防空洞不斷巡邏。

江亭玫指出，將於12月4日邀請建築師、都市發展處等單位開會討論，是否要拆除平台通道欄杆並加高玻璃，但目前玻璃高度已達1.5公尺，而「基隆塔」迎風面風力非常強，必須透過專家討論後再做決定。

基隆港 議員 靈骨塔

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