視察蘇澳溪分洪工程 陳金德：總經費調升至75億元

行政院政務委員陳金德今天視察「蘇澳溪分洪隧道工程」時宣布，因應原物料價格上漲，將依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增新台幣21億元工程經費，總金額由54.13億元調升為75.68億元，盼於117年底完工。

陳金德今天在宜蘭縣長林姿妙、經濟部水利署長賴建信等陪同下，前往蘇澳溪分洪工程預定分洪點了解進度。

陳金德表示，蘇澳地區為東北季風迎風面、年降雨量高的地方，且因地形與氣候條件特殊，遇豪雨就可能造成淹水。民國99年梅姬颱風逼近時，曾造成蘇澳地區淹水，深度達一層樓高。此外，日前在颱風天兔與東北季風的共伴效應下，蘇澳地區也再度面臨淹水威脅，影響當地民眾的生命財產安全。

他指出，為徹底解決蘇澳地區淹水威脅，行政院在112年3月就核定「蘇澳溪分洪隧道工程」計畫，當時核定金額54.13億元，但近年因疫情及國際戰爭影響，原物料價格上漲，後經宜蘭縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，工期預估於117年底完成。

陳金德說，因經費增加幅度甚大，籌措困難，經他多次協調後，終於獲得各方支持，後續經行政院核定及基本設計審議後，預計於明年5月發包，完工後可為蘇澳及周邊地區打造安全、穩定的居住環境，並提高蘇澳地區的整體防洪韌性。

水利署指出，這項工程希望汲取員山子分洪道的成功經驗，引流洪水排入蘇澳內埤海岸，期望降低蘇澳市區淹水風險，並減少蘇澳港淤積。