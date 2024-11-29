快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

聽新聞
0:00 / 0:00

視察蘇澳溪分洪工程 陳金德：總經費調升至75億元

中央社／ 宜蘭縣29日電
行政院政務委員、公共工程會主委陳金德視察蘇澳溪分洪工程，允諾明年3月公開招標，力拚2028年底完工。聯合報系記者陳敬丰／攝影
行政院政務委員、公共工程會主委陳金德視察蘇澳溪分洪工程，允諾明年3月公開招標，力拚2028年底完工。聯合報系記者陳敬丰／攝影

行政院政務委員陳金德今天視察「蘇澳溪分洪隧道工程」時宣布，因應原物料價格上漲，將依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增新台幣21億元工程經費，總金額由54.13億元調升為75.68億元，盼於117年底完工。

陳金德今天在宜蘭縣長林姿妙、經濟部水利署長賴建信等陪同下，前往蘇澳溪分洪工程預定分洪點了解進度。

陳金德表示，蘇澳地區為東北季風迎風面、年降雨量高的地方，且因地形與氣候條件特殊，遇豪雨就可能造成淹水。民國99年梅姬颱風逼近時，曾造成蘇澳地區淹水，深度達一層樓高。此外，日前在颱風天兔與東北季風的共伴效應下，蘇澳地區也再度面臨淹水威脅，影響當地民眾的生命財產安全。

他指出，為徹底解決蘇澳地區淹水威脅，行政院在112年3月就核定「蘇澳溪分洪隧道工程」計畫，當時核定金額54.13億元，但近年因疫情及國際戰爭影響，原物料價格上漲，後經宜蘭縣政府評估工程造價需調整為75.68億元，工期預估於117年底完成。

陳金德說，因經費增加幅度甚大，籌措困難，經他多次協調後，終於獲得各方支持，後續經行政院核定及基本設計審議後，預計於明年5月發包，完工後可為蘇澳及周邊地區打造安全、穩定的居住環境，並提高蘇澳地區的整體防洪韌性。

水利署指出，這項工程希望汲取員山子分洪道的成功經驗，引流洪水排入蘇澳內埤海岸，期望降低蘇澳市區淹水風險，並減少蘇澳港淤積。

淹水 蘇澳 陳金德

延伸閱讀

蘇澳溪分洪工程經費增21億 陳金德承諾明年3月公開招標

藍擬派吳宗憲選宜蘭縣長？ 陳金德：有創意、綠營或可參考

林淑芬轟工程會「官箴敗壞」 陳金德怒走下台：我沒問題

指陳時中與美女比肩而出 王鴻薇：中華開發夜宴為何事？

相關新聞

視察蘇澳溪分洪工程 陳金德：總經費調升至75億元

行政院政務委員陳金德今天視察「蘇澳溪分洪隧道工程」時宣布，因應原物料價格上漲，將依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增新台幣21...

慶12強奪冠！花蓮東大門夜市連3天8折 傳統市場發加倍券

中華隊在世界棒球12強賽力退美、日等強國，摘下世界第一，花蓮縣政府除發給縣籍選手70萬獎金，也推出慶祝活動，東大門夜市今...

宜蘭員山童玩公園新建工程耗資4.5億元 後年底逐步開放

宜蘭縣員山童玩公園籌備超過20年，總預算4.5億元，第二期工程今天動工，接續第一期工程，施作管線、滯洪池等，耗資3044...

疫情讓戶外活動減少 基市幼兒園設計健康體能課程獲獎

衛生福利部國民健康署今辦健康促進幼兒園成果分享暨頒獎典禮，基隆市立安心幼兒園六堵分班獲頒「佳作」表揚。教育處表示，將持續...

上萬噸漂流木成藝術素材 花蓮縣辦創作賽最高獎8萬

秋颱康芮在花蓮海岸線帶來上萬噸漂流木，現已開放民眾撿拾，花蓮縣府、林業及自然保育署鼓勵民眾發揮巧思，將災難轉化為藝術，舉...

蘇澳溪分洪工程經費增21億 陳金德承諾明年3月公開招標

宜蘭縣蘇澳溪分洪工程目標一勞永逸解決蘇澳地區水患，原核定總經費54億元、2027年完工，由於物價上漲且新增工項，經費上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。