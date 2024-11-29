推動綠色旅遊 台東縣府輔導30家永續旅宿

台東縣政府邀請專家學者輔導，遴選縣內30家優質旅宿，結合各旅宿特色導入綠色環保、在地文化及「實踐永續」理念，推動「永續旅遊、慢遊台東」。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府遴選的30家優質旅宿，不僅擁有優質旅宿空間，設施與服務都是高水平，業者也結合地方文創、資源保護或與社區合作，展現旅宿特色。

輔導計畫導入咖啡渣製作的再生拖鞋、環保杯等綠色商品，並結合縣府多元行銷資源，提升旅宿和永續議題曝光機會，讓業者及更多遊客認同。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受中央社記者訪問表示，台東縣政府輔導業者推動永續專案房型，今年共售出近千間房間，達到新台幣300萬元產值，感謝所有參與計畫的旅宿業者，以及推動永續旅宿的團隊，因為大家的努力和支持，讓更多人看到台東在綠色環保、永續旅遊發展上的無限潛力。

今年度也有21家優秀的旅宿通過法約爾國際認證機構審查，取得「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」等各項國際特色旅宿認證，更證明台東的住宿環境是通過認可的高品質。