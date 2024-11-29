快訊

周年慶第2天火警！顧客吃一半帶食物逃命 新竹巨城回應了

中職／館長起爭議2019年開球被翻出 兄弟球團聲明解釋

推動綠色旅遊 台東縣府輔導30家永續旅宿

中央社／ 台東縣29日電

台東縣政府邀請專家學者輔導，遴選縣內30家優質旅宿，結合各旅宿特色導入綠色環保、在地文化及「實踐永續」理念，推動「永續旅遊、慢遊台東」。

台東縣政府今天發布新聞稿表示，台東縣政府遴選的30家優質旅宿，不僅擁有優質旅宿空間，設施與服務都是高水平，業者也結合地方文創、資源保護或與社區合作，展現旅宿特色。

輔導計畫導入咖啡渣製作的再生拖鞋、環保杯等綠色商品，並結合縣府多元行銷資源，提升旅宿和永續議題曝光機會，讓業者及更多遊客認同。

台東縣政府交通及觀光發展處長卜敏正接受中央社記者訪問表示，台東縣政府輔導業者推動永續專案房型，今年共售出近千間房間，達到新台幣300萬元產值，感謝所有參與計畫的旅宿業者，以及推動永續旅宿的團隊，因為大家的努力和支持，讓更多人看到台東在綠色環保、永續旅遊發展上的無限潛力。

今年度也有21家優秀的旅宿通過法約爾國際認證機構審查，取得「ISQM國際服務品質認證」、「FTH友善鐵人旅宿認證」等各項國際特色旅宿認證，更證明台東的住宿環境是通過認可的高品質。

台東 永續 綠色

延伸閱讀

迎接2050淨零排放 台東縣議會促縣府訂自治條例

台東景點電動車事故多無保險 縣府：正擬自治條例

咖啡渣先別扔！5招瞬間垃圾變成寶 升級保養品讓你皮膚滑溜溜

天兔攪局！9天國際衝浪賽提前結束 選手無奈

相關新聞

視察蘇澳溪分洪工程 陳金德：總經費調升至75億元

行政院政務委員陳金德今天視察「蘇澳溪分洪隧道工程」時宣布，因應原物料價格上漲，將依宜蘭縣政府所送修正計畫，新增新台幣21...

慶12強奪冠！花蓮東大門夜市連3天8折 傳統市場發加倍券

中華隊在世界棒球12強賽力退美、日等強國，摘下世界第一，花蓮縣政府除發給縣籍選手70萬獎金，也推出慶祝活動，東大門夜市今...

宜蘭員山童玩公園新建工程耗資4.5億元 後年底逐步開放

宜蘭縣員山童玩公園籌備超過20年，總預算4.5億元，第二期工程今天動工，接續第一期工程，施作管線、滯洪池等，耗資3044...

疫情讓戶外活動減少 基市幼兒園設計健康體能課程獲獎

衛生福利部國民健康署今辦健康促進幼兒園成果分享暨頒獎典禮，基隆市立安心幼兒園六堵分班獲頒「佳作」表揚。教育處表示，將持續...

上萬噸漂流木成藝術素材 花蓮縣辦創作賽最高獎8萬

秋颱康芮在花蓮海岸線帶來上萬噸漂流木，現已開放民眾撿拾，花蓮縣府、林業及自然保育署鼓勵民眾發揮巧思，將災難轉化為藝術，舉...

蘇澳溪分洪工程經費增21億 陳金德承諾明年3月公開招標

宜蘭縣蘇澳溪分洪工程目標一勞永逸解決蘇澳地區水患，原核定總經費54億元、2027年完工，由於物價上漲且新增工項，經費上漲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。