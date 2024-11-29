慶12強奪冠！花蓮東大門夜市連3天8折 傳統市場發加倍券
中華隊在世界棒球12強賽力退美、日等強國，摘下世界第一，花蓮縣政府除發給縣籍選手70萬獎金，也推出慶祝活動，東大門夜市今天起一連三天全園區消費打8折，市場加倍券今天起至12月21日，每周五、六在零售市場發放。
觀光處長余明勲說，本月24日12強冠軍戰，縣府在東大門夜市架起大螢幕戶外轉播，吸引滿場人潮，中華隊成功擊敗日本奪冠，全場沸騰，縣府邀請民眾吃大餐、逛夜市慶奪冠。
觀光處表示，今天起至12月21日，一連四周的每周五、六，在花蓮市復興市場、中華市場、中山市場，吉安鄉太昌三角市場、黃昏市場，早市從上午8時至10時，午晚市從下午2時30分至4時30分發放，每人每日每市場限兌換一次，只能在該市場使用，換完為止，持加倍券可用100元換200元，不找零，部分市場因為還在準備，於活動第二周加入。
今年在經濟部優良市場評鑑拿下五星優良市集的東大門夜市，今天起一連3天，到夜市消費都有8折優惠，民眾可以白天逛市場，晚間逛夜市，一起挺台灣。
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