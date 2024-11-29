宜蘭員山童玩公園新建工程耗資4.5億元 後年底逐步開放

宜蘭縣員山童玩公園籌備超過20年，總預算4.5億元，第二期工程今天動工，接續第一期工程，施作管線、滯洪池等，耗資3044萬元，預計明年6月完成；最重要的第三期工程包含展演空間與服務中心，將耗資1.85億元，2026年底完工後將逐步開放。

員山童玩公園基地的前身是建於1962年的舊戰車營，占地3.77公頃，包含18棟建物，2014年後全部廢棄，2017年被登錄為歷史建築；縣府2000年籌畫打造童玩公園，礙於經費不足，且歷史建築無法動工，直到2020年18棟建物中的12棟解除文資身分，工程才出現曙光。

縣府2020年獲內政部補助6000萬元，加上自籌款1058萬元，2022年第一期工程開工，包含景觀、整地、排水、滯洪池、管線、樹木與停車場規畫等等，去年8月完成；一期工程完工後，受到物價波動影響，加上設計變更，經過1年多才開始二期工程。

文化局表示，二期工程經費3044萬元全由縣府負擔，主要延續一期工程，包含基礎管線、地下滯洪池與停車場鋪面等等，預計明年6月完成，三期工程已在細部設計，預計明年編列1.85億元，拚接續二期工程辦理發包，興建童玩主劇場、服務中心與公廁，2026年底完工。

文化局指出，第三期工程完工後，基礎設施與建物大致完成，童玩公園就可以分階段開放；後續還有第四期景觀與設備優化、第五期歷史建築轉作童玩工作坊等，一到五期總預算4.5億元。