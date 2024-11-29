疫情讓戶外活動減少 基市幼兒園設計健康體能課程獲獎

衛生福利部國民健康署今辦健康促進幼兒園成果分享暨頒獎典禮，基隆市立安心幼兒園六堵分班獲頒「佳作」表揚。教育處表示，將持續支持各幼兒園參與健康促進計畫，設計符合幼兒需求課程，為學習與生活奠定基礎。

國健署今在張榮發基金會國際會議中心，辦理今年健康促進幼兒園成果分享暨頒獎典禮。基隆市立安心幼兒園六堵分班推動幼兒健康教育成績，獲得肯定，擔任訪輔老師的基隆市立過港幼兒園長簡美秀，也獲國健署頒獎表揚。

安心幼兒園六堵分班老師洪玉如說，充足的戶外運動對幼兒的成長至關重要，園內孩子在疫情後的假日生活多偏向靜態活動，因此參與健康促進計畫，設計一系列「健康體能」主題的課程活動。

相關課程包含落實園內大肌肉課程、設計親子假日運動包、推動家園合作，還促成在地里長共同推動社區運動風氣，明顯看見家長與幼兒使用3C的時間減少，運動時間增加，家長也覺得孩子變健康變有精神，成為基隆市幼兒園所參加健康促進計畫，首次獲得評審委員青睞，榮獲佳作成績，

安心幼兒園長林滋貴表示，未來園所會繼續優化相關課程活動，與家長共同推動健康生活觀念，並持續辦理親子運動會、大班畢業挑戰。每年畢業生經過體能挑戰後，能獲得獎牌一面，家長在過程中看到孩子堅持完成每一關挑戰。